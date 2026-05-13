Mouse wireless da Pro Gamer Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX al 45%

Sei un appassionato di videogiochi e sei quindi alla ricerca di un mouse senza fili che garantisca ottime prestazioni senza doverlo strapagare? Allora dai un’occhiata a questa promozione che ti stiamo segnalando. Se vai immediatamente su Amazon puoi acquistare l’epico Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX a 98,41 euro, anziché 179 euro.

Sembra incredibile ma ti posso assicurare che è tutto vero e non ci sono errori. Siamo di fronte a uno sconto del 45% che ti consente di risparmiare la bellezza di oltre 80 euro sul totale. E potrai anche dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX non ha rivali

Inutile girarci intorno, se vuoi un mouse wireless da veri gamer qualcosina in più la devi spendere e dunque, a questa cifra, il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX non rivali. Offre un design estremamente confortevole pensato per avere stabilità e velocità ed è dotato di pulsanti anche dove appoggi il pollice per scorciatoie rapide. In più potrai usare il software dedicato scaricabile gratuitamente per personalizzare diversi tasti.

Il sensore ha un tracciamento fino a 44.000 DPI su tutta la gamma di movimenti e un’accelerazione fino a 888 IPS/88G. Inoltre la tecnologia wireless LIGHTSPEED ha un polling fino a 8 kHz per essere estremamente affidabile e reattivo. I piedini per mouse in PTFE gli consentono di scorrere su qualsiasi superficie anche senza il tappetino. Inoltre potrai usarlo per 95 ore con una singola ricarica, che avviene tramite il cavo USB che trovi già incluso.

Questa è assolutamente una promozione da non lasciarsi sfuggire e dunque fai alla svelta. Fiondati su Amazon e acquista il tuo Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX a 98,41 euro, anziché 179 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.