Prime Day 2026: i mouse da comprare

Se hai aspettato questi giorni di Prime Day 2026 per fare acquisti a prezzi vantaggiosi non verrai sicuramente deluso. In questa lista troverai i migliori mouse wireless in offerta. Ovviamente per avvalertene dovrai essere iscritto ai servizi Prime per cui se non sei abbonato puoi farlo adesso cliccando qui.
Prime Day 2026: mouse wireless per tutte le tasche
Il Logitech M240 è un mouse wireless perfetto per chi vuole spendere il meno possibile. È compatto e silenzioso ed pensato per l’uso quotidiano. Ha un design minimalista e un peso contenuto che lo rendono facile da trasportare e comodo da utilizzare sia in ufficio che a casa. I clic sono silenziosi e quindi potrai usarlo tranquillamente anche negli ambienti condivisi. La connessione Bluetooth elimina la necessità di adattatori USB e garantisce un collegamento semplice e stabile. L’autonomia della batteria è particolarmente generosa, consentendo mesi di utilizzo senza necessità di sostituzione.
Logitech M240 Silenzioso Bluetooth Mouse, Wireless, Compatto, Portatile, Smooth Tracking, durata batteria 18 mesi, per Windows, macOS, ChromeOS, Compatibile PC, Mac, Laptop, Tablet – Grafite
Logitech G G305 LIGHTSPEED è uno dei mouse gaming wireless più apprezzati per il rapporto qualità prezzo. Leggero e maneggevole, offre un’ottima ergonomia per lunghe sessioni di gioco. Gode del sensore HERO che garantisce precisione elevata e consumi ridotti, mentre la tecnologia LIGHTSPEED assicura una risposta rapida e affidabile. I 6 pulsanti programmabili permettono di personalizzare i comandi in base alle proprie esigenze. Viene alimentato da una singola batteria AA (inclusa in confezione) e può raggiungere un’autonomia divenne 250 ore.
Logitech G G305 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore 12K HERO, 12.000 DPI, Design Leggero, 6 Pulsanti Programmabili, Batteria 250 Ore, Memoria Integrata, PC/Laptop – Nero
27,19€35,99€-24,45%
Il Logitech MX Anywhere 3S è compatto ed è ideale per chi lavora in mobilità. Offre un design elegante e una struttura robusta che consentono di trasportarlo facilmente in borsa o nello zaino. Grazie al sensore ad alta precisione funziona perfettamente su quasi tutte le superfici, incluso il vetro. La rotella MagSpeed offre uno scorrimento estremamente rapido e silenzioso, perfetto per documenti lunghi e fogli di calcolo. Supporta la connessione multipla a diversi dispositivi tramite Bluetooth o ricevitore USB e offre un’autonomia che può raggiungere diverse settimane di utilizzo.
Logitech MX Anywhere 3S, Mouse Wireless Compatto, Scorrimento Veloce, Tracciamento 8K DPI, Clic Silenzioso, Pulsanti Programmabili, USB C, Bluetooth, PC Windows, Linux, Chrome, Mac – Grafite
Logitech MX Vertical è pensato per garantire il massimo del comfort, grazie al suo design ergonomico con design verticale che riduce la torsione del polso e l’affaticamento durante l’utilizzo prolungato. La forma sagomata favorisce una posizione più naturale della mano, e quindi potrai usarlo per tutto il tempo che vuoi senza fatica. Offre una precisione regolabile fino ad alte sensibilità, scorrimento fluido e pulsanti facilmente raggiungibili. Inoltre la connessione garantisce la massima versatilità. Può avvenire tramite Bluetooth, ricevitore USB Logi Bolt o cavo USB-C.
Logitech MX Verticale Mouse Wireless Ergonomico, Multi-Dispositivo, Bluetooth o 2.4GHz Ricevitore USB Unifying, Rilevamento Ottico Avanzato 4K DPI, 4 Pulsanti, Ricarica Rapida, PC/Mac/iPadOS – Grigio
Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE è un mouse da gaming ultraleggero progettato per il massimo delle prestazioni competitive. Ha un peso di circa 60 grammi e offre movimenti rapidissimi con un controllo estremamente preciso anche durante le sessioni più intense. Il sensore HERO di ultima generazione garantisce un tracciamento accurato e reattività elevata, mentre la tecnologia wireless LIGHTSPEED assicura una connessione stabile e praticamente priva di latenza. I pulsanti sono rapidi, ben definiti e potrai programmarli tramite il software dedicato.
Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE mouse gaming wireless, mouse Pro-Grade da 60 g con 5 pulsanti programmabili, sensore a 44.000 DPI,>888 IPS, velocità di aggiornamento 1 kHz, USB-C, PC/Mac – Nero
94,89€134,99€-29,71%
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