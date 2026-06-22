Prime Day 2026: i mouse da comprare

Se hai aspettato questi giorni di Prime Day 2026 per fare acquisti a prezzi vantaggiosi non verrai sicuramente deluso. In questa lista troverai i migliori mouse wireless in offerta. Ovviamente per avvalertene dovrai essere iscritto ai servizi Prime per cui se non sei abbonato puoi farlo adesso cliccando qui.

Prime Day 2026: mouse wireless per tutte le tasche

Il Logitech M240 è un mouse wireless perfetto per chi vuole spendere il meno possibile. È compatto e silenzioso ed pensato per l’uso quotidiano. Ha un design minimalista e un peso contenuto che lo rendono facile da trasportare e comodo da utilizzare sia in ufficio che a casa. I clic sono silenziosi e quindi potrai usarlo tranquillamente anche negli ambienti condivisi. La connessione Bluetooth elimina la necessità di adattatori USB e garantisce un collegamento semplice e stabile. L’autonomia della batteria è particolarmente generosa, consentendo mesi di utilizzo senza necessità di sostituzione.

Logitech G G305 LIGHTSPEED è uno dei mouse gaming wireless più apprezzati per il rapporto qualità prezzo. Leggero e maneggevole, offre un’ottima ergonomia per lunghe sessioni di gioco. Gode del sensore HERO che garantisce precisione elevata e consumi ridotti, mentre la tecnologia LIGHTSPEED assicura una risposta rapida e affidabile. I 6 pulsanti programmabili permettono di personalizzare i comandi in base alle proprie esigenze. Viene alimentato da una singola batteria AA (inclusa in confezione) e può raggiungere un’autonomia divenne 250 ore.

Il Logitech MX Anywhere 3S è compatto ed è ideale per chi lavora in mobilità. Offre un design elegante e una struttura robusta che consentono di trasportarlo facilmente in borsa o nello zaino. Grazie al sensore ad alta precisione funziona perfettamente su quasi tutte le superfici, incluso il vetro. La rotella MagSpeed offre uno scorrimento estremamente rapido e silenzioso, perfetto per documenti lunghi e fogli di calcolo. Supporta la connessione multipla a diversi dispositivi tramite Bluetooth o ricevitore USB e offre un’autonomia che può raggiungere diverse settimane di utilizzo.

Logitech MX Vertical è pensato per garantire il massimo del comfort, grazie al suo design ergonomico con design verticale che riduce la torsione del polso e l’affaticamento durante l’utilizzo prolungato. La forma sagomata favorisce una posizione più naturale della mano, e quindi potrai usarlo per tutto il tempo che vuoi senza fatica. Offre una precisione regolabile fino ad alte sensibilità, scorrimento fluido e pulsanti facilmente raggiungibili. Inoltre la connessione garantisce la massima versatilità. Può avvenire tramite Bluetooth, ricevitore USB Logi Bolt o cavo USB-C.

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE è un mouse da gaming ultraleggero progettato per il massimo delle prestazioni competitive. Ha un peso di circa 60 grammi e offre movimenti rapidissimi con un controllo estremamente preciso anche durante le sessioni più intense. Il sensore HERO di ultima generazione garantisce un tracciamento accurato e reattività elevata, mentre la tecnologia wireless LIGHTSPEED assicura una connessione stabile e praticamente priva di latenza. I pulsanti sono rapidi, ben definiti e potrai programmarli tramite il software dedicato.