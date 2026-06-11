Il mouse pieghevole Logitech Mobi Fold è l'idea che mancava

Il design lo fa somigliare a un telefono a conchiglia, ma in realtà si tratta di un mouse pieghevole: è arrivato Logitech Mobi Fold, periferica wireless che si può richiudere e mettere in tasca o nello zaino, da portare ovunque. Decisamente originale, è compatto e leggero, ma ciò nonostante non costringe a rinunciare a funzionalità avanzate. Le dimensioni si attestano a 33x57x122 millimetri (21x57x66 quando ripiegato), il peso a 79 grammi.

Logitech Mobi Fold è il mouse wireless che si piega

Adatto a chi è sempre in movimento e pensato per essere affiancato a un laptop, si basa su un sistema che lo accende automaticamente all’apertura e lo spegne quando richiuso, in modo da aumentare la durata della batteria (22 ore di utilizzo con un minuto di ricarica). Integra il sistema Adaptive Touch Scrolling per eseguire lo scorrimento degli elementi in modo preciso e due pulsanti personalizzabili (attraverso l’app Logi Options+) ai quali associare l’esecuzione rapida di comandi e azioni a piacimento. Eccolo nel video di presentazione.

Supporta la connettività Bluetooth, ma all’occorrenza si collega senza fili anche al ricevitore Logi Bolt incluso nella confezione, con la possibilità di gestire fino a tre dispositivi in contemporanea passando dall’uno all’altro in un istante. La compatibilità è prevista con le piattaforme Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android e iPadOS.

Logitech Mobi Fold è già in vendita al prezzo di 79,99 euro, attraverso lo store ufficiale del marchio e su e-commerce di terze parti come Amazon, con la possibilità di scegliere tra le colorazioni Grafite e Bianco. È disponibile anche il bundle con la tastiera Keys-To-Go 2, anch’essa votata alla portabilità.