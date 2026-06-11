Più spazio, comfort e lavori ovunque: tastiera wireless Logitech Pebble Keys 2 K380s

Quando non hai una scrivania con molto spazio, o semplicemente hai bisogno di portarti la tastiera in giro, la soluzione migliore e averne una super compatta e senza fili. Ecco perché oggi abbiamo deciso di segnalarti questa promozione di Amazon che ti permette di avere la Logitech Pebble Keys 2 K380s a soli 31,72 euro, anziché 43,99 euro.

Anche se su Amazon il prezzo di listino non viene segnalato lo puoi vedere tranquillamente sullo store ufficiale ed è poi quello che ti abbiamo scritto sopra. Quindi oggi potrai risparmiare un bel po’ di soldi. Fai presto però perché l’offerta è a tempo limitato e quindi potrebbe scadere da un momento all’altro.

Logitech Pebble Keys 2 K380s: compatta e affidabile

La tastiera wireless Logitech Pebble Keys 2 K380s fa della compattezza una delle sue caratteristiche principali, rendendola perfetta per gli spazi stretti e anche per portarsela ovunque. Non ha il tastierino numerico per guadagnare spazio ma è dotata di tasti multimediali e tre tasti easy switch che ti permetteranno di passare da un dispositivo all’altro. Infatti la potrai collegare tramite Bluetooth ai sistemi operativi Windows, macOS, iPadOS, Android e ChromeOS.

Garantisce una digitazione veloce e fluida grazie a tasti ben distanziati dalla forma arrotondata e leggermente concavi con una feedback tattile eccellente. Con l’app Logi Options+, scaricabile gratuitamente, potrai personalizzare i 10 tasti FN per eseguire azioni istantanee e avere le scorciatoie che desideri. Inoltre con le due batterie AAA già incluse potrai usarla per almeno 2 anni consecutivi senza mai cambiarle.

Insomma una straordinaria opportunità da non farsi sfuggire di mano. Vai subito su Amazon dunque e acquista la tua Logitech Pebble Keys 2 K380s a soli 31,72 euro, anziché 43,99 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.