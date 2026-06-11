 Più spazio, comfort e lavori ovunque: tastiera wireless Logitech Pebble Keys 2 K380s
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Più spazio, comfort e lavori ovunque: tastiera wireless Logitech Pebble Keys 2 K380s

Se hai poco spazio sulla scrivania o vuoi lavorare ovunque scegli la tastiera wireless super compatta Logitech Pebble Keys 2 K380s.
Più spazio, comfort e lavori ovunque: tastiera wireless Logitech Pebble Keys 2 K380s
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Se hai poco spazio sulla scrivania o vuoi lavorare ovunque scegli la tastiera wireless super compatta Logitech Pebble Keys 2 K380s.
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Quando non hai una scrivania con molto spazio, o semplicemente hai bisogno di portarti la tastiera in giro, la soluzione migliore e averne una super compatta e senza fili. Ecco perché oggi abbiamo deciso di segnalarti questa promozione di Amazon che ti permette di avere la Logitech Pebble Keys 2 K380s a soli 31,72 euro, anziché 43,99 euro.

Anche se su Amazon il prezzo di listino non viene segnalato lo puoi vedere tranquillamente sullo store ufficiale ed è poi quello che ti abbiamo scritto sopra. Quindi oggi potrai risparmiare un bel po’ di soldi. Fai presto però perché l’offerta è a tempo limitato e quindi potrebbe scadere da un momento all’altro.

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Logitech Pebble Keys 2 K380s: compatta e affidabile

La tastiera wireless Logitech Pebble Keys 2 K380s fa della compattezza una delle sue caratteristiche principali, rendendola perfetta per gli spazi stretti e anche per portarsela ovunque. Non ha il tastierino numerico per guadagnare spazio ma è dotata di tasti multimediali e tre tasti easy switch che ti permetteranno di passare da un dispositivo all’altro. Infatti la potrai collegare tramite Bluetooth ai sistemi  operativi Windows, macOS, iPadOS, Android e ChromeOS.

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Garantisce una digitazione veloce e fluida grazie a tasti ben distanziati dalla forma arrotondata e leggermente concavi con una feedback tattile eccellente. Con l’app Logi Options+, scaricabile gratuitamente, potrai personalizzare i 10 tasti FN per eseguire azioni istantanee e avere le scorciatoie che desideri. Inoltre con le due batterie AAA già incluse potrai usarla per almeno 2 anni consecutivi senza mai cambiarle.

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Insomma una straordinaria opportunità da non farsi sfuggire di mano. Vai subito su Amazon dunque e acquista la tua Logitech Pebble Keys 2 K380s a soli 31,72 euro, anziché 43,99 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 giu 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
11 giu 2026
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