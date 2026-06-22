Prime Day 2026: i migliori Mini PC in offerta

Approfitta del Prime Day su Amazon e rinnova il tuo setup desktop, mettendo un nuovo Mini PC sulla scrivania. Qui è dove ti segnaliamo quelli più interessanti in sconto sull’e-commerce durante l’evento, un’occasione da cogliere al volo soprattutto considerando il periodo, con i prezzi ritoccati verso l’alto a causa della crisi della RAM. Se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne subito, prima di un eventuale sold out.

I migliori Mini PC in sconto al Prime Day

Iniziamo con NiPoGi Pinova P2, proposto in forte sconto sull’e-commerce. Ha dalla sua il processore AMD Ryzen R2544, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e chip grafico AMD Radeon Vega. Ci fai tutto, dal lavoro al tempo libero.

Sistema operativo Windows 11 Pro incluso, AMD Ryzen 5, 16 GB di RAM e il doppio della memoria (SSD da 512 GB) per il modello Huidun H80. Ti segnaliamo la grande offerta con disponibilità immediata.

Il Prime Day taglia anche il prezzo di ACEMAGIC K1 con una promozione molto vantaggiosa. In questo caso la CPU è Intel Core i5 12600H, affiancata di nuovo da 16 GB di RAM e SSD da 512 GB. C’è anche la connettività Wi-Fi 6.

Alziamo l’asticella in termini di prestazioni con NiPoGi Hyper H2, protagonista di uno sconto da non perdere. Tra le specifiche tecniche figurano Ιntel Core i5-14450HX, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB, Wi-Fi 6 e supporto per uscita video 4K a tre display.

Il top di questa selezione è GEEKOM A9 Max che Amazon propone con un’offerta imperdibile. La scheda è da urlo: AMD Ryzen AI 9 HX 370 con supporto nativo all’intelligenza artificiale, 32 GB di RAM DDR5 (espandibile fino a 96 GB), SSD da 2 TB, Windows 11 Pro e molto altro ancora.

Se cerchi dimensioni compatte e portabilità, lo sconto su MeLE Quieter 4C è l’occasione da cogliere al volo. Dal design ultra-sottile, integra il processore N150 con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. È fornito senza sistema operativo preinstallato, ma metterci una distribuzione Linux (o Windows) è davvero facile.

Chiudiamo con un HP EliteDesk ricondizionato. È molto conveniente, perfetto se vuoi allestire una postazione per la produttività con una spesa irrisoria. Include un Intel Core i5, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB, connettività Wi-Fi con chiavetta, Windows 11 Pro e LibreOffice.

L’evento di Amazon dedicato al Prime Day andrà avanti fino al 26 giugno: inizia la tua prova gratis di 30 giorni e accedi a tutti i vantaggi dell’abbonamento Prime, è l’unico requisito richiesto per approfittare degli sconti.