Prime Day 2026: i migliori Mini PC in offerta

Approfitta del Prime Day su Amazon e rinnova il tuo setup desktop, mettendo un nuovo Mini PC sulla scrivania. Qui è dove ti segnaliamo quelli più interessanti in sconto sull’e-commerce durante l’evento, un’occasione da cogliere al volo soprattutto considerando il periodo, con i prezzi ritoccati verso l’alto a causa della crisi della RAM. Se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne subito, prima di un eventuale sold out.
I migliori Mini PC in sconto al Prime Day
Iniziamo con NiPoGi Pinova P2, proposto in forte sconto sull’e-commerce. Ha dalla sua il processore AMD Ryzen R2544, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e chip grafico AMD Radeon Vega. Ci fai tutto, dal lavoro al tempo libero.
NiPoGi Pinova P2 Mini PC AMD Ryzen R2544 W-11(Defeat 3500U/i3-10110U,fino a 3,7GHz),16GB DDR4 512GB SSD Mini Computer,4K@60Hz Triple Display con Radeon Vega 8 Grafik, per Ufficio/Casa/Affari
339,00€359,99€-5,83%
Sistema operativo Windows 11 Pro incluso, AMD Ryzen 5, 16 GB di RAM e il doppio della memoria (SSD da 512 GB) per il modello Huidun H80. Ti segnaliamo la grande offerta con disponibilità immediata.
Huidun H80 Mini PC Win 11 Pro, AMD Ryzen 5 16GB RAM 512GB SSD, Micro Desktop Computer, Grafica Radeon Vega 8, 4K@60Hz UHD, Silenzioso per Ufficio, Studio e Automazione 24/7, Garanzia 3 Anni
Il Prime Day taglia anche il prezzo di ACEMAGIC K1 con una promozione molto vantaggiosa. In questo caso la CPU è Intel Core i5 12600H, affiancata di nuovo da 16 GB di RAM e SSD da 512 GB. C’è anche la connettività Wi-Fi 6.
ACEMAGIC K1 Mini PC, Intel Core i5 12600H (12C/16T), 16 GB DDR4 512 GB SSD Micro Desktop Computer per ufficio/cinema domestico/riunioni/affari/viaggi【DP+HDMI+USB-C/Wifi 6/Bluetooth 5.2】
Alziamo l’asticella in termini di prestazioni con NiPoGi Hyper H2, protagonista di uno sconto da non perdere. Tra le specifiche tecniche figurano Ιntel Core i5-14450HX, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB, Wi-Fi 6 e supporto per uscita video 4K a tre display.
NiPoGi Hyper H2 Mini PC,14th Ιntel Core i5-14450HX(Vincere i7-1185G7/i7-12650H,fino a 4,8GHz),16GB DDR4 512GB NVMe SSD Mini Computer W11 Pro,4K Triplo Display HDMI/DP/Type C/WiFi6 per Affari Ufficio
474,04€499,00€-5%
Il top di questa selezione è GEEKOM A9 Max che Amazon propone con un’offerta imperdibile. La scheda è da urlo: AMD Ryzen AI 9 HX 370 con supporto nativo all’intelligenza artificiale, 32 GB di RAM DDR5 (espandibile fino a 96 GB), SSD da 2 TB, Windows 11 Pro e molto altro ancora.
GEEKOM A9 Max [Il primo mini PC con Zen5] con AMD Ryzen AI 9 HX 370 (80 TOPS) | 32GB DDR5 (max 96GB) + 2TB SSD | Win 11 Pro | 4x Uscita 8K (HDMI/USB4/DP) | Doppia LAN 2.5G, WiFi 7 per pfSense/OPNsense
1.424,05€1.499,00€-5%
Se cerchi dimensioni compatte e portabilità, lo sconto su MeLE Quieter 4C è l’occasione da cogliere al volo. Dal design ultra-sottile, integra il processore N150 con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. È fornito senza sistema operativo preinstallato, ma metterci una distribuzione Linux (o Windows) è davvero facile.
Mele Quieter 4C Mini PC, N150 8GB 128GB, Senza OS, Linux/Ubuntu, USB-C
348,49€409,99€-15%
Chiudiamo con un HP EliteDesk ricondizionato. È molto conveniente, perfetto se vuoi allestire una postazione per la produttività con una spesa irrisoria. Include un Intel Core i5, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB, connettività Wi-Fi con chiavetta, Windows 11 Pro e LibreOffice.
HP Elitedesk Mini PC DM Intel Core i5 6th, 8gb Ram, 256gb Ssd, Wifi Usb, Windows 11 Pro Preinstallato + Libre Office (Ricondizionato)
170,05€179,00€-5%
L’evento di Amazon dedicato al Prime Day andrà avanti fino al 26 giugno: inizia la tua prova gratis di 30 giorni e accedi a tutti i vantaggi dell’abbonamento Prime, è l’unico requisito richiesto per approfittare degli sconti.