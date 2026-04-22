Mini PC in offerta per la Tech Week: l'occasione è NiPoGi AM21

NiPoGi AM21 è in sconto di 270 euro su Amazon per la Tech Week che ha appena preso il via. È la scelta giusta se stai cercando un Mini PC compatto e potente da mettere sulla tua scrivania, al servizio della produttività oppure da usare ogni giorno nel tempo libero. Si tratta di una promozione a tempo che scadrà entro poche ore, un’ottima occasione considerando come si sta muovendo il mercato.

NiPoGi AM21 tra le migliori offerte della Tech Week

Sei curioso di conoscere le sue specifiche tecniche? Eccole: processore AMD Ryzen 7 8745Hz con chip grafico AMD Radeon 780M, 16 GB di RAM DDR5, SSD M.2 NVMe da 512 GB, supporto al collegamento simultaneo di quattro monitor con risoluzione 4K, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Il sistema operativo è Windows 11 Pro, preinstallato e con licenza ufficiale Microsoft per ricevere tutti gli aggiornamenti distribuiti e le patch di sicurezza. Fai un salto sulla scheda completa per altri dettagli.

Grazie a questa promozione a tempo (terminerà tra poche ore) hai la possibilità di acquistare NiPoGi AM21 al prezzo finale di 529 euro invece di 799 euro come da listino, con uno sconto di 270 euro davvero niente male, nella configurazione hardware appena descritta. Chi lo ha già messo sulla scrivania lo promuove con un voto medio superiore a 4/5 nelle recensioni pubblicate sull’e-commerce.

È iniziata la Tech Week: l’evento continuerà fino al 28 aprile. È organizzato da Amazon in partnership con Razer e pensato per chi cerca le migliori offerte sulla tecnologia. Visita la sezione dedicata e dai uno sguardo al catalogo: ce ne sono per smart home, gaming, informatica ed elettronica.