Tech Week Amazon: sconto di 100 euro per il PC all-in-one ASUS

ASUS ExpertCenter P470 (modello V470VAK) è un PC all-in-one con sistema operativo Windows 11 Home e specifiche che lo rendono adatto a tutti gli utilizzi, a partire dalla produttività, fino ad arrivare allo studio, alla navigazione e all’intrattenimento nel tempo libero. Oggi lo trovi in sconto di 100 euro su Amazon in occasione dell’evento dedicato alla Tech Week che ha appena preso il via. Non lasciarti sfuggire l’occasione.

Tech Week: l’offerta su ASUS ExpertCenter P470

Ogni componente è racchiuso all’interno nel design compatto ed elegante del suo display Full HD da 27 pollici. Sono presenti il processore Intel Core i5-13420H, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB per l’archiviazione, senza dimenticare i moduli per la connettività wireless a partire dal supporto alle reti Wi-Fi 7 di ultima generazione, la webcam con microfono e le porte fisiche per il collegamento di dispositivi e periferiche. Il mouse e la tastiera sono inclusi nella confezione. All’interno della descrizione completa trovi tutti gli altri dettagli che cerchi.

È in sconto di 100 euro rispetto al listino, questo ti permette di acquistare ASUS ExpertCenter P470 al prezzo di 799 euro nella configurazione che abbiamo appena presentato. Se lo ordini adesso, potrai mettere il PC all-in-one sulla tua scrivania già entro domani, ricevendolo con la consegna gratis. Il voto medio assegnato dalle recensioni pubblicate dai clienti sull’e-commerce è superiore a 4 stelle su 5.

In collaborazione con Razer, Amazon ha lanciato la nuova iniziativa dedicata alla Tech Week con tante promozioni selezionate. Andrà avanti ininterrottamente fino al 28 aprile, con la pagina ufficiale dell’evento che mette in evidenza offerte su smart home, elettronica, informatica, gaming e molte altre categoria legate alla tecnologia.