Mini PC a prezzo stracciato nelle Offerte di Primavera su Amazon

Risparmia spazio sulla scrivania, senza rinunciare alle prestazioni, con un nuovo Mini PC. Qui è dove ti segnaliamo alcuni dei modelli più interessanti proposti oggi su Amazon grazie alla Festa delle Offerte di Primavera. L’evento ha appena preso il via andrà avanti per tutta settimana.

Offerte di Primavera: i migliori Mini PC in sconto

Iniziamo da un modello noto: NiPoGi CK10, in promozione sull’e-commerce. Può essere il giusto compromesso per molti, con il suo elevato rapporto qualità-prezzo, reso ancora più conveniente in questo momento. Integra il processore Ιntel i5-12600H, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e il sistema operativo Windows 11 Pro è preinstallato.

Cambio di famiglia CPU per ACEMAGICIAN AM06 Pro, anch’esso in sconto. Sotto la scocca nasconde l’unità AMD Ryzen 7 7730U affiancata da 16 GB di RAM e SSD da 512 GB. C’è anche la connettività Wi-Fi 6.

GEEKOM A5 è consigliato a chi vuole più spazio di archiviazione con il suo SSD da 1 TB. Nella scheda anche AMD Ryzen 5 7430U e 16 GB di RAM. Lo trovi in offerta sull’e-commerce.

Design accattivante per Blackview M100. È in promozione nella versione con AMD Ryzen 7430U, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB.

Prestazioni molto elevate, tanto da poter essere considerato un Mini PC da gaming, per GMKtec K11. L’edizione con AMD Ryzen 9 8945HS, 32 GB di RAM DDR5 e SSD da 2 TB è in offerta su Amazon.

Da valutare per la produttività di tutti i giorni anche Beelink SER5. È in promozione con il suo case dall’aspetto elegante, CPU AMD Ryzen 5 5500U, 16 GB di RAM e SSD da 500 GB.

Cambio di form factor per MeLE PCG02, un Mini PC Stick da collegare direttamente alla porta HDMI di monitor e televisori. È in sconto con processore Intel N100, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Da un brand meno noto, ma che vale la pena prendere in considerazione, CTONE M2 è in offerta su Amazon. Dalla sua ha il supporto alla risoluzione 8K, il processore Intel Core i9-13900HK con chip grafico Intel Iris Xe, 32 GB di RAM e SSD da 1 TB.

Concludiamo la carrellata con un modello economico: NiPoGi Pinova P1 è reso ancora più conveniente dalla promozione in corso. Integra una CPU AMD, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB.

La Festa delle Offerte di Primavera che ha appena preso il via su Amazon andrà avanti fino a lunedì 16 marzo. Scopri tutte le migliori promozioni nella vetrina dedicata, qui ti segnaleremo quelle più interessanti per categorie come informatica, elettronica, gaming e smart home.