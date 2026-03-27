Apple dice addio al Mac Pro: finisce un’era dopo 20 anni

La pagina apple.com/mac-pro sul sito ufficiale Apple, attiva fino ai giorni scorsi, ora rimanda a quella generica della linea Mac, dove il Mac Pro non compare più. Può significare una cosa sola: l’addio definitivo al computer desktop della mela morsicata. Non è un’ipotesi, l’azienda lo ha confermato alla redazione del sito 9to5Mac, non ne arriveranno nuovi modelli in futuro. Gli aficionados se ne facciano una ragione.

Addio al Mac Pro, dopo 20 anni di onorato servizio

La versione più recente è stata lanciata nell’ormai lontano 2019, con un look completamente diverso rispetto alle precedenti. Il debutto coincise con quello del monitor Pro Display XDR, anch’esso abbandonato al suo destino nelle scorse settimane. Sono prodotti che appartengono al passato, è giunta l’ora di guardare avanti. All’epoca era alimentato da un processore Intel, poi nel 2023 arrivò l’upgrade con l’integrazione del chip M2 Ultra, al servizio di chi cercava prestazioni migliori.

L’obiettivo (non dichiarato, ma piuttosto esplicito) di Apple sembra essere quello di rimpiazzarlo con Mac Studio, offrendo quest’ultimo ai professionisti come la soluzione desktop da preferire. Un anno fa è arrivato quello con M4 Max e M3 Ultra, proposto con una spesa fino a oltre 18.300 euro per la configurazione top di gamma. Rimangono comunque disponibili iMac e Mac mini.

Il primo Mac Pro è arrivato sul mercato nel 2006, per sostituire la linea Power Mac in circolazione fin dal 1994. Nel tempo è passato attraverso diversi restyling, incluso quello cilindrico del 2013, da molti ribattezzato trash can. Non si rivelò la più felice delle scelte in termini di design.

Con questa mossa, il gruppo di Cupertino va a snellire il proprio catalogo hardware, proponendo di fatto tre computer desktop e altrettanti portatili: MacBook Pro, MacBook Air e il MacBook Neo appena presentato, ma che sembra già in pole position per diventare il più venduto della famiglia.