Il nuovo Mac Studio è mostruoso (e può costare fino a 18.303 euro)

Come previsto, ecco anche il nuovo Mac Studio. La new entry del catalogo è disponibile in due versioni, con il chip M4 Max oppure con il nuovo chip M3 Ultra. Si tratta di una soluzione che, anche per fascia di prezzo, punta quasi esclusivamente a un target professionale. Non ci sono compromessi né sul fronte della potenza di calcolo né per quanto riguarda le opzioni di connettività.

Mac Studio con chip Apple M4 Max o M3 Ultra

Lato software c’è ovviamente il sistema operativo macOS Sequoia preinstallato con accesso a tutti gli aggiornamenti distribuiti nel corso dei prossimi anni e alle funzionalità della suite Apple Intelligence che debutterà a breve anche in Italia.

Al suo interno racchiude, come già anticipato, il chip M4 Max annunciato a fine ottobre oppure il nuovo M3 Ultra, svelato oggi. È in grado di eseguire modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) con oltre 600 miliardi di parametri interamente nella memoria. Inoltre, può arrivare fino a 512 GB di memoria unificata, un quantitativo che non ricordiamo di aver mai visto su un altro personal computer.

L’immagine qui sopra ne mostra il design, disponibile solo nella colorazione Argento. Le dimensioni sono pari a 19,7×19,7×9,5 centimetri, di poco superiori rispetto a quelle di un Mini PC.

La presenza di porte porte Thunderbolt 5 abilita velocità di trasferimento dati fino a 120 Gbps, supportando appieno unità esterne di archiviazione e schede di espansione PCIe. A questo ai aggiungono uno slot Ethernet a 10 Gigabit, un’uscita HDMI e il lettore per schede SDXC. Sono integrati i moduli Wi-Fi 6E (non è presente il nuovo standard Wi-Fi 7) e Bluetooth 5.3. Questo il commento di John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering di Apple.

Il nuovo Mac Studio è il Mac più potente che abbiamo mai creato. Una completa rivoluzione per professionisti e professioniste di tutto il mondo e perfetto per studi di ogni dimensione, Mac Studio non conosce rivali nella sua categoria e offre un livello impressionante di prestazioni in un design compatto e silenzioso, che trova posto su qualsiasi scrivania. Questo nuovo Mac Studio racchiude prestazioni ancora più estreme con i chip M4 Max e M3 Ultra, il supporto per mezzo terabyte di memoria unificata, fino a 16TB di archiviazione ultraveloce e la connettività Thunderbolt 5. Mac Studio è davvero il desktop professionale più evoluto di sempre.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Mac Studio è già disponibile per il preordine e acquistabile con prezzi da 2.549 euro per la configurazione base con chip Apple M4 Max (CPU 14-core, GPU 32-core e Neural engine 16-core), 36 GB di memoria unificata e SSD da 512 GB.

Quella con il nuovo chip Apple M3 Ultra parte invece da 5.099 euro, arrivando a 18.303 euro per il setup più avanzato e comprensivo di software aggiuntivi: CPU 32-core, GPU 80-core, Neural Engine 32-core, 512 GB di memoria unificata, SSD da 16 TB, Final Cut Pro e Logic Pro. La consegna delle prime unità avverrà il 12 marzo.

C’è anche il nuovo MacBook Air con Apple M4

C’è stata anche la presentazione ufficiale del nuovo MacBook Air con chip Apple M4. In questo caso, la versione più accessibile costa 1.249 euro. Per tutte le informazioni rimandiamo all’articolo dedicato.