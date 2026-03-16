PC all-in-one in offerta per la Festa di Amazon: lo sconto su HP 24

Ogni componente è racchiuso all’interno del suo display Full HD da 23,8 pollici, così da ridurre al minimo indispensabile lo spazio occupato sulla scrivania: HP 24 è in forte sconto su Amazon. Approfittane per allungare le mani sul PC all-in-one, tra le migliori occasioni di oggi, nell’ultima giornata della Festa delle Offerte di Primavera in corso su Amazon. Il voto medio delle recensioni è 4,6/5.

L’offerta di Amazon sul PC all-in-one HP 24

Le specifiche tecniche sono quelle di un computer adatto all’utilizzo quotidiano, sia per studio e navigazione che per la produttività di base. Ci sono il processore AMD Ryzen 3 7320U affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5 e da un SSD NVMe da 512 GB per l’archiviazione dei dati. A questi si aggiungono la connettività Wi-Fi e Bluetooth, gli altoparlanti stereo, la webcam True Vision con microfono a comparsa che esce solo quando necessario. Il sistema operativo è Windows 11, preinstallato e con licenza ufficiale. Scopri di più nella scheda completa.

In questo momento hai la possibilità di mettere sulla tua scrivania il PC all-in-one HP 24 al prezzo finale di soli 519 euro, in forte sconto rispetto al listino ufficiale. Se lo ordini subito, arriverà a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita. Sia la vendita che la spedizione sono a carico da Amazon.

Siamo arrivati all’appuntamento con l’ultimo giorno della Festa delle Offerte di Primavera. Approfittane per fare un giro nella pagina dell’evento e scoprire le promozioni più interessanti ancora disponibili. Qui troverai una selezione limitata di quelle migliori tra computer e accessori, elettronica di consumo, smart home e prodotti dedicati al gaming.