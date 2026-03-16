 PC all-in-one in offerta per la Festa di Amazon: lo sconto su HP 24
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PC all-in-one in offerta per la Festa di Amazon: lo sconto su HP 24

Ecco l'offerta che ti permette di acquistare un PC all-in-one a prezzo molto conveniente: HP 24 protagonista dell'evento in corso su Amazon.
PC all-in-one in offerta per la Festa di Amazon: lo sconto su HP 24
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Ecco l'offerta che ti permette di acquistare un PC all-in-one a prezzo molto conveniente: HP 24 protagonista dell'evento in corso su Amazon.

Ogni componente è racchiuso all’interno del suo display Full HD da 23,8 pollici, così da ridurre al minimo indispensabile lo spazio occupato sulla scrivania: HP 24 è in forte sconto su Amazon. Approfittane per allungare le mani sul PC all-in-one, tra le migliori occasioni di oggi, nell’ultima giornata della Festa delle Offerte di Primavera in corso su Amazon. Il voto medio delle recensioni è 4,6/5.

Compra il PC all-in-one in sconto

L’offerta di Amazon sul PC all-in-one HP 24

Le specifiche tecniche sono quelle di un computer adatto all’utilizzo quotidiano, sia per studio e navigazione che per la produttività di base. Ci sono il processore AMD Ryzen 3 7320U affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5 e da un SSD NVMe da 512 GB per l’archiviazione dei dati. A questi si aggiungono la connettività Wi-Fi e Bluetooth, gli altoparlanti stereo, la webcam True Vision con microfono a comparsa che esce solo quando necessario. Il sistema operativo è Windows 11, preinstallato e con licenza ufficiale. Scopri di più nella scheda completa.

HP 24: le caratteristiche del PC all-in-one

In questo momento hai la possibilità di mettere sulla tua scrivania il PC all-in-one HP 24 al prezzo finale di soli 519 euro, in forte sconto rispetto al listino ufficiale. Se lo ordini subito, arriverà a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita. Sia la vendita che la spedizione sono a carico da Amazon.

HP 24-cr0002sl All-in-One, AMD Ryzen 3 7320U, 8GB RAM LPDDR5, 512GB SSD NVMe, AMD Radeon Integrata, Display da 23,8

HP 24-cr0002sl All-in-One, AMD Ryzen 3 7320U, 8GB RAM LPDDR5, 512GB SSD NVMe, AMD Radeon Integrata, Display da 23,8″ FHD IPS, Wi-Fi, Audio Integrato da 2W, Windows 11, Non è Touch, Bianco

519,00549,99€-6%
Vedi l’offerta

Siamo arrivati all’appuntamento con l’ultimo giorno della Festa delle Offerte di Primavera. Approfittane per fare un giro nella pagina dell’evento e scoprire le promozioni più interessanti ancora disponibili. Qui troverai una selezione limitata di quelle migliori tra computer e accessori, elettronica di consumo, smart home e prodotti dedicati al gaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 mar 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
16 mar 2026
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