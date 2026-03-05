Il nuovo MacBook Neo potrebbe diventare il Mac più venduto

Con la presentazione del MacBook Neo, Apple sembra aver fatto centro. È vero, la scheda delle specifiche tecniche non è quella di un laptop premium, ma l’intenzione non è certo far concorrenza interna ai fratelli maggiori Pro e Air, tra l’altro anch’essi appena rinnovati. Con il suo nuovo portatile economico, la mela morsicata punta a un altro obiettivo, un target a cui il chip A18 Pro degli iPhone e 8 GB di RAM sono sufficienti.

Perché Apple ha fatto centro con MacBook Neo

Proporre un notebook con macOS e Apple Intelligence a 699 euro (negli USA a 599 dollari) significa andare ad aggredire quella fascia di prezzo in cui oggi dominano i PC di fascia media. E tentare all’acquisto anche chi, avendo a disposizione un budget limitato, dovrebbe altrimenti accontentarsi delle alternative Windows low cost o di un Chromebook. Sottrarre quote di mercato in queste categorie potrebbe rivelarsi una mossa vincente sul lungo termine.

Apple sa benissimo che ci sono molti utenti iPhone, magari gli stessi che guardano con interesse al nuovo 17e, che vorrebbero mettere un piede nel mondo Mac, ma non possono affrontare la spesa necessaria. Non a caso, nel materiale promozionale Neo è mostrato sui banchi di scuola, quello stesso ambito dove al momento ChromeOS è molto presente.

E anche la scelta dei quattro colori sembra suggerire un target diverso rispetto a quello prevalentemente professionale: argento, rosa pastello, giallo agrume e indaco. Insomma, tutto punta nella stessa direzione.

Se dovessimo formulare una previsione: MacBook Neo sarà un successo commerciale, a tal punto da poter diventare il Mac più venduto quest’anno. Lo si vedrà subito dopo il lancio, i 699 euro (599 per il settore Education) per la versione base da 256 GB convinceranno molti a mettere mano al portafoglio. E ancor di più col passare del tempo, quando inizieranno ad arrivare i primi sconti. Apple potrebbe aver trovato la chiave giusta per scardinare il mercato PC in quella fascia di prezzo, disegnando la porta d’accesso al mondo Mac che in tanti aspettavano di varcare.