CES 2025: AMD annuncia i Ryzen AI Max per Copilot+ PC

AMD ha annunciato nuovi processori per i Copilot+ PC al CES 2025 di Las Vegas. La serie Ryzen AI Max 300 (nome in codice Strix Halo) rappresenta ora l’offerta di punta per i notebook. Rispetto ai Ryzen AI 300 ci sono novità per CPU e GPU, mentre la NPU è rimasta la stessa. Il produttore californiano ha inoltre aggiunto altri due modelli alla serie Ryzen AI 300 e introdotto la serie Ryzen 200.

Ryzen AI Max 300: specifiche

La serie Ryzen AI Max 300 è composta da tre processori basati sull’architettura Zen 5 a 4 nanometri: Ryzen AI Max+ 395, Ryzen AI Max 390 e Ryzen AI Max 385. Il Ryzen AI Max+ 395 integra una CPU a 16 core con frequenza massima di 5,1 GHz, una GPU Radeon 8060S con 40 Compute Unit a 2,9 GHz e 80 MB di cache (64 MB L3 + 16 MB L2).

Il Ryzen AI Max 390 integra una CPU a 12 core con frequenza massima di 5 GHz, una GPU Radeon 8050S con 32 Compute Unit a 2,8 GHz e 76 MB di cache (64 MB L3 + 12 MB L2). Il Ryzen AI Max 385 integra una CPU a 8 core con frequenza massima di 5 GHz, una GPU Radeon 8050S con 32 Compute Unit a 2,8 GHz e 40 MB di cache (32 MB L3 + 8 MB L2).

Tutti i processori integrano una NPU con prestazioni fino a 50 TOPS e supportano fino a 128 GB di RAM LPDDR5x-8000. AMD ha svelato anche le corrispondenti versioni PRO per le aziende. Il Ryzen AI Max+ 395 offre prestazioni gaming fino a 1,4 volte superiori al Core Ultra 9 288V di Intel e prestazioni AI fino a 2,2 volte superiori alla NVIDIA GeForce RTX 4090. Saranno disponibili nel primo e secondo trimestre.

Ryzen AI 300: specifiche

Ai modelli Ryzen AI 9 HX 375, HX 370 e 365, AMD ha aggiunto i nuovi Ryzen AI 7 350 e Ryzen AI 5 340. Anche in questo caso, la NPU rimane la stessa (50 TOPS), ma cambiano CPU e GPU.

Il Ryzen AI 7 350 integra una CPU a 8 core (4 Zen 5 + 4 Zen5c) con frequenza massima di 5 GHz, una GPU Radeon 860M con 8 Compute Unit e 24 MB di cache (8 MB L2 + 16 MB L3). Il Ryzen AI 5 340 integra invece una CPU a 6 core (3 Zen 5 + 3 Zen5c) con frequenza massima di 4,8 GHz, una GPU Radeon 840M con 4 Compute Unit e 22 MB di cache (6 MB L2 + 16 MB L3).

AMD ha svelato anche le corrispondenti versioni PRO per le aziende. Saranno disponibili nel primo e secondo trimestre.

Ryzen 200: specifiche

La nuova serie Ryzen 200 è composta da 11 modelli (incluse quattro versioni PRO). Questi processori sono basati sull’architettura Zen 4. Sette modelli integrano una NPU, ma le prestazioni raggiungono i 16 TOPS, quindi non possono essere utilizzati nei Copilot+ PC. Il top di gamma è Ryzen 9 270 con CPU a 8 core, GPU Radeon 780M a 12 core e 24 MB di cache totale. Saranno disponibili nel secondo trimestre.