Come usare ChatGPT per prendere decisioni difficili in azienda

Quante volte sarà capitato di trovarsi di fronte a una scelta complicata per la propria azienda, con mille dubbi per la testa? Quei momenti in cui ogni opzione sembra un salto nel vuoto, e la paura di sbagliare paralizza?

Ogni leader, anche il più navigato, deve fare i conti prima o poi con decisioni che potrebbero fare la differenza tra il successo e il fallimento. Ma c’è un elemento che può fare la differenza: la convinzione. Sì, perché quando si prende una decisione con assoluta certezza, tutto cambia. Il team percepisce quella sicurezza, i clienti vedono quella determinazione e si lasciano coinvolgere. Persino i concorrenti capiscono che si fa sul serio. Ma come si fa a trasformare l’incertezza in convinzione? ChatGPT potrebbe dare un aiutino.

Come usare ChatGPT per prendere decisioni difficili

1. Creare un consiglio di amministrazione fittizio

Di solito, i leader prendono pessime decisioni quando sono isolati. Ma con ChatGPT si può facilmente ovviare al problema. Il chatbot di OpenAI permette di avere a disposizione un gruppo di esperti, ognuno con un punto di vista diverso, pronto a valutare la situazione da ogni angolazione possibile, e in pochi minuti! ChatGPT può simulare una tavola rotonda di professionisti. Basta fornire un po’ di contesto e chiedere all’AI di analizzare la situazione da più punti di vista (es. economico, operativo, etico, strategico, legale, ecc). Prima di tutto ChatGPT farà domande mirate per inquadrare meglio la situazione. Poi servirà un’analisi completa con pro e contro per ogni opzione.

Esempio di prompt: “Immagina di essere un consiglio di amministrazione composto da 7 esperti: un CFO, un direttore operativo, un responsabile marketing, un consulente legale, un esperto di sostenibilità, un innovatore tecnologico e un rappresentante dei clienti. Devo decidere se chiudere un negozio fisico per concentrarmi sull’e-commerce. Fammi le domande essenziali per capire il contesto, poi fornisci l’analisi completa con vantaggi e svantaggi.”

2. Parlare come un leader

Ok, il dado è tratto. Ora arriva la parte difficile: comunicarla al team in modo da non lasciare spazio a dubbi. Perché se si mostra anche solo un’ombra di esitazione, si può star certi che qualcuno la coglierà e comincerà a minare il terreno sotto i piedi.

Quindi, come fa un leader a parlare in modo assertivo? Semplice: evitando i “forse”, i “potremmo”, i “se tutto va bene”. Le frasi brevi e dirette, non lascino spazio a interpretazioni. L’incertezza nelle parole tradisce l’incertezza nei pensieri. Le affermazioni dirette, invece, ispirano fiducia in chi ascolta. In difficoltà con un annuncio importante? ChatGPT può trasformare l’esitazione in assoluta convinzione. Basta descrivere la propria decisione e chiedere cinque potenti frasi d’apertura, compresa l’analisi psicologica del loro impatto.

Poi ci si può far aiutare a costruire l’intero discorso, mantenendo quella stessa sicurezza dall’esordio alla conclusione. Non è questione di arroganza, ma di chiarezza. Le persone seguono chi sa dove sta andando e lo comunica senza tentennamenti.

Prompt di esempio: “Devo annunciare una decisione aziendale importante al mio team. La decisione è [descrivere la scelta]. Genera 5 frasi di apertura potenti che potrei usare per trasmettere autorità e sicurezza. Dovrebbero essere brevi (meno di 15 parole). Il linguaggio deve essere deciso e chiaro. Per ciascuna, spiega in breve l’effetto psicologico: cosa attiva nella mente di chi ascolta. Infine, scegli la frase più efficace e costruisci attorno a essa un messaggio completo, coerente nel tono e nel linguaggio, che trasmetta visione e sicurezza dall’inizio alla fine.”

3. Gestire le obiezioni con sicurezza

Non bisogna illudersi: per quanto si possa comunicare bene la propria decisione, ci sarà sempre qualcuno che solleverà obiezioni. È inevitabile, fa parte del gioco. Ma la differenza tra un leader mediocre e uno grande sta nel modo in cui gestisce questi momenti. I leader impreparati si mettono sulla difensiva, iniziano a giustificarsi, a fare marcia indietro. In altre parole, mostrano debolezza. Quelli bravi, invece, se le aspettano le obiezioni, e hanno già pronte le risposte. Come fare?

Prompt di esempio: “Ho preso la decisione di [descrivi la decisione]. Ora aiutami a prepararmi in modo strategico a eventuali contraccolpi da parte del team o degli stakeholder. Per iniziare, chiedimi di identificare le 3 obiezioni più probabili che potrebbero emergere. Per ciascuna obiezione, genera: una risposta ferma e rassicurante che riconosca la preoccupazione ma confermi la validità della scelta; un argomento di supporto solido (dati, logica o esempi) a cui posso fare riferimento; una riformulazione positiva dell’obiezione, trasformandola in un’opportunità di crescita, miglioramento o dialogo. Presenta il tutto come brevi talking point, facilmente memorizzabili e pronti all’uso in una riunione.”

4. Prevedere il peggio

Non esistono decisioni senza rischi. Anzi, di solito le scelte più importanti sono anche quelle che fanno più paura, perché comportano delle incognite. Ma la paura, se non affrontata, può paralizzare e impedire di agire. Il segreto è guardare in faccia i propri timori, capire cosa potrebbe andare storto nel peggiore dei casi. Sembra controintuitivo, ma funziona. Perché una volta che si ha ben chiaro in mente lo scenario peggiore, si può cominciare a pianificare come evitarlo o come gestirlo se si dovesse verificare. Ancora una volta, ChatGPT può essere di grande aiuto.

Prompt di esempio: “Ho appena deciso di [descrivi brevemente la decisione]. Voglio essere lucido e preparato: aiutami a visualizzare lo scenario peggiore che potrebbe verificarsi se le cose andassero male. Quali sono i principali rischi e conseguenze potenziali legate a questa scelta? Quali segnali precoci dovrei monitorare per capire se sto andando verso quella direzione? Cosa posso fare ora per ridurre le probabilità che lo scenario peggiore si realizzi? Se accadesse comunque, qual è il piano d’azione più efficace per gestire e limitare i danni?”

5. Immaginare il successo

Spesso, dopo aver preso una decisione difficile, si è così concentrati sui problemi da risolvere da dimenticare un passaggio fondamentale: visualizzare il successo. I grandi leader non si limitano a spiegare cosa stanno facendo, ma mostrano dove stanno andando. Sanno già come sarà il futuro dopo aver preso la loro decisione, e lo descrivono con un tale entusiasmo che tutti non vedono l’ora di farne parte.

Non è solo ottimismo: è una strategia concreta. Immaginare i benefici a breve, medio e lungo termine — con esempi reali, metriche, impatti sul team, clienti e persino sulla concorrenza — aiuta a rafforzare la propria convinzione e a trasmettere fiducia agli altri. E ChatGPT può aiutare a costruire questa narrazione positiva in modo strutturato e convincente.

Prompt di esempio: “Ho appena preso la decisione di [descrivi brevemente la decisione]. Aiutami a costruire una visione ispirante e concreta del successo. Quali risultati potremmo ottenere entro 3 mesi, 1 anno e 2 anni? Come cambierà in meglio l’esperienza dei clienti? Come reagirà il team: cosa noteranno, come si sentiranno? Quali metriche o obiettivi potremo vantare? Come ci guarderanno i competitor dopo questa mossa? Restituisci tutto sotto forma di una narrazione coinvolgente da condividere con il mio team.”

Prendere decisioni con la testa e il cuore, anche al lavoro

Alla fine, prendere decisioni difficili non è solo una questione di logica e analisi. È anche, soprattutto, una questione di emozioni. Perché sono le emozioni che danno la spinta per agire, la forza per persistere, la fiducia per convincere gli altri. Quindi il consiglio è: non aver paura di metterci il cuore oltre che la testa. Scegliendo con rapidità, comunicando con passione, guidando con l’esempio. ChatGPT può dare una mano, ma di leader ce n’è uno solo e non è lui.