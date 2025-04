Samsung annuncia rincari su elettronica per colpa dei dazi

Samsung prevede un brusco calo della domanda, provocato dall’aumento dei dazi e dalle restrizioni alle esportazioni volute da Donald Trump. I prezzi di smartphone, TV e altri prodotti tech rischiano di lievitare.

Samsung ha pubblicato i risultati finanziari del primo trimestre 2025. Durante la consueta conference call con investitori e stampa specializzata, Soon-cheol Park, direttore finanziario del gruppo, ha commentato le prospettive economiche in un mondo segnato dalla politica doganale di Trump. E non sono delle più rosee.

L’effetto Trump si farà sentire sui prezzi dei prodotti Samsung

Samsung si aspetta un aumento dei prezzi delle memorie, presenti in quasi tutti i dispositivi elettronici. Anche altri componenti per smartphone e TV vedranno lievitare i costi, con inevitabili ripercussioni sul prezzo finale dei prodotti. Le decisioni della Casa Bianca non impatteranno solo gli Stati Uniti: il mercato sarà stravolto a livello globale.

Samsung è riuscita a limitare il danno nel primo trimestre del 2025. Due fattori hanno giocato a suo favore: da un lato, i clienti cinesi hanno accelerato gli acquisti di chip per fare scorte prima dell’entrata in vigore dei dazi; dall’altro, le vendite del nuovo smartphone di punta, il Galaxy S25, sono andate molto bene.

Ma le restrizioni USA all’export di chip AI verso la Cina hanno fatto male, e non poco. La divisione semiconduttori ha visto crollare i ricavi, con un profitto di 1.100 miliardi di won (680 milioni di euro) contro i 2.900 miliardi (1,79 miliardi di euro) del trimestre precedente.

Un futuro incerto per Samsung

La politica protezionista di Trump rischia dunque di avere pesanti ripercussioni sull’industria tech, con un aumento generalizzato dei prezzi e un calo della domanda. Samsung, pur avendo retto l’urto finora, si prepara ad affrontare un periodo di turbolenze.