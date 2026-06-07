Smart TV Sony BRAVIA 3 da 43" con Google TV in promo shock su Amazon

Porta direttamente il cinema a casa tua senza spendere un patrimonio grazie a questa promozione che ti stiamo segnalando e che ti permette di avere una Smart TV spettacolare. Se vai velocemente su Amazon puoi acquistare la mitica Sony BRAVIA 3 da 43 pollici a soli 399 euro, invece che 469 euro.

Potresti non vederlo da mobile ma considera che sul pezzo di listino c’è uno sconto del 15% che dunque fa crollare drasticamente il prezzo portandolo vicino al più basso registrato su Amazon e ti permette di risparmiare 70 euro sul totale. Con questa promozione potrai anche scegliere di acquistarla subito e pagarla in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

Sony BRAVIA 3 da 43 pollici è straordinaria e costa poco

Indubbiamente il rapporto qualità prezzo della Smart TV Sony BRAVIA 3 è ciò che la rende uno dei migliori acquisti di oggi della categoria. Questa è la versione da 43 pollici e dunque ha il giusto compromesso per avere un’ottima visione senza occupare un eccessivo spazio. La cornice è ultra sottile quindi ha un’ottima visione.

Gode di diverse tecnologie che garantiscono un effetto cinema come Dolby Vision, Dolby Atmos e DTS:X. In più l’altoparlante X-Balanced offre un suono eccezionale che ti porta dentro l’azione, riduce la distorsione e ti permette di ascoltare ogni dialogo senza perderti nulla. Anche i colori sono estremamente brillanti e realistici. In più potrai trovare tutte le tue applicazioni in un’interfaccia intuitiva e pratica grazie a Google TV. E potrai avvalerti delle porte HDMI e USB.

Una grandissima occasione da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo al mondo. Perciò prima che sparisca vai su Amazon e acquista la tua Sony BRAVIA 3 da 43 pollici a soli 399 euro, invece che 469 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime la riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.