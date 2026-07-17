 Monitor da gaming MSI 27" FHD con 240Hz e risposta di 0,5ms
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Monitor da gaming MSI 27" FHD con 240Hz e risposta di 0,5ms

Il monitor da gaming MSI da 27 pollici con risoluzione FHD, refresh rate da 240Hz e tempo di risposta di 0,5ms è un'occasione d'oro.
Monitor da gaming MSI 27
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Il monitor da gaming MSI da 27 pollici con risoluzione FHD, refresh rate da 240Hz e tempo di risposta di 0,5ms è un'occasione d'oro.
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Monitor da gaming MSI da 27″: adesso è un best buy

Non ci sono assolutamente dubbi sul fatto che il monitor da gaming MSI a questa cifra sia un best buy assoluto. La sua diagonale da 27 pollici lo rende un ottimo compromesso per non essere eccessivamente grande ma garantire comunque un’ottima visione. A questo proposito da notare anche la cornice sottile sui 3 lati per avere più superficie visiva. Inoltre potrai inclinarlo a – e a 20°.

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Offre una straordinaria risoluzione FHD 1920 x 1080 p a 16:9 con refresh rate velocissimo fino a 240 Hz e tempo di risposta di appena 0,5 ms che si traduce praticamente in azioni velocissime e fluide. Il pannello Rapid IPS garantisce una perfetta visione da qualsiasi angolazione e la bassa emissione di luce blu evita di affaticare la vista anche dopo ore e ore che stai davanti al monitor. È dotato poi di un’ampia gamma di colori, fino ad 1,07 miliardi con sRBG al 122%.

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Pubblicato il 17 lug 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
17 lug 2026
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