Monitor da gaming MSI 27" FHD con 240Hz e risposta di 0,5ms

Sei un amante dei videogame e stai pensando di acquistare un nuovo monitor per aumentare la fluidità dei tuoi giochi in modo che rendano al meglio e ti garantiscono una migliore esperienza? Allora vai immediatamente su Amazon e acquista il monitor da gaming MSI da 27 pollici a soli 109 euro, invece che 189 euro.

È un’offerta dunque che ti permetterà di risparmiare la bellezza di 80 euro sul totale, con lo sconto del 42% proposto da Amazon. Inoltre puoi decidere di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. Fai attenzione però perché l’offerta termina tra alcune ore e sarebbe davvero un peccato perderla.

Monitor da gaming MSI da 27″: adesso è un best buy

Non ci sono assolutamente dubbi sul fatto che il monitor da gaming MSI a questa cifra sia un best buy assoluto. La sua diagonale da 27 pollici lo rende un ottimo compromesso per non essere eccessivamente grande ma garantire comunque un’ottima visione. A questo proposito da notare anche la cornice sottile sui 3 lati per avere più superficie visiva. Inoltre potrai inclinarlo a –5° e a 20°.

Offre una straordinaria risoluzione FHD 1920 x 1080 p a 16:9 con refresh rate velocissimo fino a 240 Hz e tempo di risposta di appena 0,5 ms che si traduce praticamente in azioni velocissime e fluide. Il pannello Rapid IPS garantisce una perfetta visione da qualsiasi angolazione e la bassa emissione di luce blu evita di affaticare la vista anche dopo ore e ore che stai davanti al monitor. È dotato poi di un’ampia gamma di colori, fino ad 1,07 miliardi con sRBG al 122%.

Per il prezzo con cui puoi accaparrartelo oggi non puoi davvero trovare di meglio. Perciò corri su Amazon e acquista il tuo monitor da gaming MSI da 27 pollici a soli 109 euro, invece che 189 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.