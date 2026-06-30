 Dal negozio LG su eBay le migliori smart TV in offerta speciale
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Dal negozio LG su eBay le migliori smart TV in offerta speciale

Direttamente dal negozio ufficiale LG su eBay arrivano le migliori smart TV in offerta speciale: approfitta di tutti i vantaggi disponibili.
Dal negozio LG su eBay le migliori smart TV in offerta speciale
Tecnologia Tv Monitor
Direttamente dal negozio ufficiale LG su eBay arrivano le migliori smart TV in offerta speciale: approfitta di tutti i vantaggi disponibili.
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Dal produttore al consumatore, passando per i vantaggi eBay che sono imperdibili, primo fra tutti il Coupon VACANZE26 che aggiunge un extra sconto molto interessante. Scopri le migliori smart TV in offerta speciale su eBay disponibili direttamente all’interno del negozio ufficiale LG. La consegna gratuita è inclusa. Inoltre, puoi anche decidere di pagare in tre comode rate a tasso zero con PayPal o Klarna.

Le migliori smart tv LG su eBay

LG TV 43QNED8EA6B 43 pollici QNED AI QNED8E 4K Smart TV 2025 a soli 350 euro con VACANZE26!

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TV 50 pollici LG QNED AI QNED80 4K Smart TV 2025 a soli 464 euro con VACANZE26!

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LG TV 32LQ630B HD Ready 32” Serie LQ630B Smart TV, HDR10 Pro a soli 189 euro con VACANZE26!

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LG TV 24TQ510S-PZ HD Ready 24″ smart TV webOS 22 Nero a soli 179 euro con VACANZE26!

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LG TV 24TQ510S-WZ HD Ready 24″ smart TV webOS 22 Bianco a soli 179 euro con VACANZE26!

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LG TV OLED48C5ELB 48 pollici LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025 a soli 664 euro con VACANZE26!

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Pubblicato il 30 giu 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
30 giu 2026
Link copiato negli appunti