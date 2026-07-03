Esperienza di gioco realistica con il monitor ASUS TUF Gaming 27" (-53%)

Se sei un amante dei videogame approfitta di questa promozione eccellente per avere un monitor da gaming molto performante senza spendere troppo. Se vai subito su Amazon puoi aggiudicarti l’ASUS TUF Gaming da 27 pollici a soli 116 euro, anziché 249 euro.

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ASUS TUF Gaming da 27″: un portento al giusto prezzo

Il monitor ASUS TUF Gaming è un eccellente prodotto e ti permetterà di vivere le tue avventure in modo più realistico e immersivo. Ha una diagonale da 27 pollici e quindi un giusto compromesso tra spazio occupato sulla scrivania e visione. La cornice è praticamente invisibile sui tre lati per garantire un campo visivo maggiore e ha una risoluzione FHD 1920 x 1080 p.

Offre un velocissimo refresh rate da 280 Hz che garantisce immagini fluide e dettagliate anche quando sono molto veloci e un tempo di risposta di appena 1 ms. Potrai notare una grande differenza ed essere più veloce dei tuoi avversari. Inoltre la curvatura da 1500R è un ulteriore tocco di qualità e immersione che ti catapulterà direttamente nel videogioco. Potrai inclinarlo a -5° e a +23° in modo da avere la giusta inclinazione in base alle tue esigenze. E puoi sfruttare le 2 porte HDMI e le 2 DisplayPort per collegare console di gioco e PC.

Una grandissima promozione da cogliere al volo. Perciò fiondati su Amazon e acquista il tuo ASUS TUF Gaming da 27 pollici a soli 116 euro, anziché 249 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.