Monitor portatile KOORUI da 15,6" per lavorare ovunque comodi, ora a 55€

Se lavori al computer spesso fuori casa e hai bisogno di uno schermo da portarti dietro quando sei via, approfitta di questa promozione al Prime Day Amaozn. Se fai veloce oggi puoi mettere nel tuo carrello il monitor portatile KOORUI da 15,6 pollici a soli 55,99 euro, invece che 119,99 euro.

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Monitor portatile KOORUI a un prezzo shock

Sicuramente in questo momento il rapporto qualità prezzo del monitor portatile KOORUI è imbattibile ed è la ragione principale per cui bisogna fare in fretta. Grazie al suo design robusto ma leggero, con un peso di poco superiore a 1 kg è uno spessore di circa 1 cm, è perfetto per metterlo in una borsa e portartelo in giro. Proverai tra l’altro in confezzione una cover protettiva che potrai usare anche come appoggio per l’inclinazione del monitor.

Gode di un attimo il display da 15,6 pollici con risoluzione FHD 1920 x 1080 p e un pannello IPS con angolo di visione a 178°. Garantisce colori ottimi e una bassa emissione di luce blu. Funziona sia in orizzontale che in verticale e per collegarlo ti basterà semplicemente un cavetto USB Type-C o un cavetto mini HDMI, che troverai già inclusi. E plug and play ed è compatibile con moltissimi dispositivi tra cui PC, Mac, smartphone e console.

Davver0 una soluzione ottima se sei spesso in movimento e che ora pagherai pochissimo. Dunque vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo monitor portatile KOORUI da 15,6 pollici a soli 55,99 euro, invece che 119,99 euro. Ricorda che per avvalerti dell’offerta devi essere iscritto ad Amazon Prime per cui se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.