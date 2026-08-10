Xiaomi TV F 55 UHD 4K da 55 pollici a soli 324€ su Amazon, anche tasso zero

Xiaomi TV F 55 è una televisione smart da sogno che offre un ampio cinematografico display da 55 pollici con tecnologia UHD 4K e 120 Hz di frequenza di aggiornamento. Quanto dovrebbe costare questo gioiellino imperdibile? Oggi lo paghi niente su Amazon grazie a una delle sue migliori offerte disponibili. Acquistala a soli 324,90 euro! Si tratta di un’occasione imperdibile che puoi addirittura decidere di pagare in 5 rate a tasso zero da 64,98 euro al mese con Amazon.

Questo ordine include anche diversi servizi gratuiti come consegna, disimballaggio, ritiro del vecchio televisore, configurazione della nuova smart tv, installazione a muro. Quindi acquistarla adesso include tantissimi vantaggi incredibili che la rendono un vero e proprio best buy in questo momento. Tra l’altro, se ami l’ecosistema offerto da Amazon sulle sue Fire TV Stick, qui lo trovi tale e quale. Infatti, potrai accedere all’istante a migliaia di app come Netflix, Prime Video, Disney+ e molte altre.

Alexa è integrata per riprodurre immediatamente e dimenticarti lo scrolling. Potrai usare questo assistente vocale premendo il pulsante dedicato sul telecomando e usare la tua voce per scoprire nuovi contenuti, regolare il volume, cambiare canale o addirittura controllare i dispositivi smart di casa. Inoltre, questa smart tv include anche Apple AirPlay, la funzionalità che ti permette di trasmettere facilmente contenuti dal tuo iPhone, iPad o Mac direttamente.

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