 Xiaomi TV F 55 UHD 4K da 55 pollici a soli 324€ su Amazon, anche tasso zero
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Xiaomi TV F 55 UHD 4K da 55 pollici a soli 324€ su Amazon, anche tasso zero

La televisione smart Xiaomi TV F 55 con un display da 55 pollici e tecnologia UHD 4K è in offerta su Amazon a soli 324€, anche a tasso zero.
Xiaomi TV F 55 UHD 4K da 55 pollici a soli 324€ su Amazon, anche tasso zero
Tecnologia Tv Monitor
La televisione smart Xiaomi TV F 55 con un display da 55 pollici e tecnologia UHD 4K è in offerta su Amazon a soli 324€, anche a tasso zero.
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Xiaomi TV F 55 è una televisione smart da sogno che offre un ampio cinematografico display da 55 pollici con tecnologia UHD 4K e 120 Hz di frequenza di aggiornamento. Quanto dovrebbe costare questo gioiellino imperdibile? Oggi lo paghi niente su Amazon grazie a una delle sue migliori offerte disponibili. Acquistala a soli 324,90 euro! Si tratta di un’occasione imperdibile che puoi addirittura decidere di pagare in 5 rate a tasso zero da 64,98 euro al mese con Amazon.

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Questo ordine include anche diversi servizi gratuiti come consegna, disimballaggio, ritiro del vecchio televisore, configurazione della nuova smart tv, installazione a muro. Quindi acquistarla adesso include tantissimi vantaggi incredibili che la rendono un vero e proprio best buy in questo momento. Tra l’altro, se ami l’ecosistema offerto da Amazon sulle sue Fire TV Stick, qui lo trovi tale e quale. Infatti, potrai accedere all’istante a migliaia di app come Netflix, Prime Video, Disney+ e molte altre.

XIAOMI TV F 55, 55 pollici (140 cm),4K UHD,Smart TV,Fire TV, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2,HDR10, MEMC, Modalità Game Boost 120Hz, Controllo Vocale Alexa, 2GB+32GB, Compatibile con Apple AirPlay

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Alexa è integrata per riprodurre immediatamente e dimenticarti lo scrolling. Potrai usare questo assistente vocale premendo il pulsante dedicato sul telecomando e usare la tua voce per scoprire nuovi contenuti, regolare il volume, cambiare canale o addirittura controllare i dispositivi smart di casa. Inoltre, questa smart tv include anche Apple AirPlay, la funzionalità che ti permette di trasmettere facilmente contenuti dal tuo iPhone, iPad o Mac direttamente.

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Non perdere altro tempo! Si tratta di un’offerta a vendita rapida, quindi potrebbe terminare velocemente una volta che le scorte si esauriscono per questa televisione avanzata del 2026. Acquista la Xiaomi TV F 55 a soli 324,90 euro su Amazon!

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Pubblicato il 10 ago 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
10 ago 2026
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