Smart TV Samsung da 55" QLED 4K Mini LED per entrare nell'azione

Una Smart TV di qualità può sicuramente fare la differenza mentre ti godi le serie TV, i film e gli eventi sportivi comodo sul divano di casa tua. Ecco perché abbiamo deciso di segnalarti questa promozione. Se vai velocemente su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello la Smart TV Samsung da 55 pollici a 699 euro, invece che 849 euro.

Anche se su Amazon è il prezzo di listino non viene segnalato è quello che ti abbiamo descritto sopra e lo puoi vedere sullo store ufficiale di Samsung. Dunque ora puoi risparmiare la bellezza di 150 euro sul totale. E se preferisci puoi pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Samsung Smart TV da 55 pollici: l’acquisto perfetto

Se hai abbastanza spazio per avere un televisore bello grande allora la Smart TV Samsung da 55 pollici fa sicuramente al caso tuo. Grazie alla tecnologia Quantum Mini LED riesce ad avere contrasti nitidi e dettagli estremamente realistici con un miliardo di colori vivaci che riescono a farti immergere completamente in ciò che stai guardando.

Offre inoltre un’esperienza Smart e interattiva grazie a Vision AI Companion. Potrai chiedere consigli su film e serie TV o fare domande sulle partite in diretta e ricevere risposte in tempo reale. Garantisce anche un ottimo suono senza dover necessariamente aggiungere delle casse o una soundbar. Ha un design elegante e sottile con una cornice quasi impercettibile e in confezione troverai il telecomando numerico e il telecomando Bluetooth.

Approfitta anche tu di questa fantastica occasione prima che scada o il prezzo torni alla normalità. Vai adesso su Amazon e acquista la tua Smart TV Samsung da 55 pollici a 699 euro, invece che 849 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.