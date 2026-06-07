Cuffie wireless di qualità in super sconto: Sennheiser ACCENTUM Plus (-107€)

Hai deciso di acquistare delle cuffie wireless di ottima qualità per ascoltare la tua musica preferita senza disturbi? Allora dai un’occhiata a questa promozione che ti stiamo segnalando. Andando velocemente su Amazon potrai mettere le mani sulle mitiche Sennheiser ACCENTUM Plus a 122,99 euro, anziché 229,90 euro.

Sembra incredibile ma posso assicurarti che è tutto vero e non ci sono assolutamente errori. Il prezzo di listino lo puoi vedere sullo store ufficiale, anche se su Amazon non viene segnalato, e potrai quindi notare che c’è uno sconto che ti fa risparmiare circa 107 euro. Inoltre potrai anche pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Sennheiser ACCENTUM Plus non hanno rivali

Le Sennheiser ACCENTUM Plus sono sicuramente tra le migliori cuffie senza fili in commercio e dunque a questa cifra non hanno rivali. Si mostrano con un design che risulta estremamente confortevole grazie a padiglioni morbidi e imbottiti che avvolgono completamente l’orecchio e un archetto regolabile anch’esso imbottito. Inoltre i padiglioni ruotano verso l’esterno permettendoti di riporli nella custodia che troverai in confezione.

Garantiscono un audio stereo HD immersivo con equalizzatore a 5 bande integrato e cancellazione attiva del rumore ibrida che ti permette sia di ascoltare la musica che di fare chiamate in qualsiasi posto senza disturbi. Puoi gestire la musica, le chiamate e il volume grazie a comandi dedicati integrati sui padiglioni auricolari. Offre una connessione rapida e a bassissima latenza e una batteria in grado di arrivare fino a 50 ore con una ricarica completa e altre 5 ore di audio in appena 10 minuti di ricarica.

Non perdere tempo perché un’occasione del genere scadrà a momenti. Per cui i fiondati su Amazon e acquista le tue Sennheiser ACCENTUM Plus a 122,99 euro, anziché 229,90 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime le riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.