Xiaomi 17T 5G (12/256GB): foto pazzesche, batteria infinita e prestazioni top

Tieniti forte perché ti stiamo segnando una straordinaria promozione che ti permette di avere uno smartphone eccezionale a un ottimo prezzo. Dunque prima che scada vai su eBay e metti nel tuo carrello lo Xiaomi 17T 5G a 496,20 euro, invece che 749,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPRGIU26 al momento del pagamento.

Il prezzo di listino lo puoi vedere sullo store ufficiale di Xiaomi ed è poi quello che ti abbiamo segnalato sopra. Dunque grazie a questo doppio sconto puoi risparmiare oltre 253 euro sul totale. In più potrai decidere di pagare in tre comode rate da 173,73 euro a interessi zero con Klarna.

Xiaomi 17T 5G da 256GB: il best buy di oggi

Senza ombra di dubbio possiamo dire che a questa cifra lo Xiaomi 17T 5G è il best buy del giorno. È uno smartphone di fascia alta che regala prestazioni eccezionali. Monta infatti il potente processore MediaTek Dimensity 8500-Ultra con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna per l’archiviazione. In più ha un fantastico scomparto grafico con fotocamera principale Leica da 23 mm e 50 MP, teleobiettivo periscopico Leica da 115 mm sempre da 50 MP e fotocamera Ultra-Wide Leica da 15 mm e 12 MP.

Offre un generoso display AMOLED da 6,59 pollici protetto da un Corning Gorilla Glass 7i e dotato di un refresh rate da 120 Hz più luminosità massima di 3500 nit. È ovviamente resistente all’acqua e alla polvere con la certificazione di grado IP68 ed è Dual SIM. Inoltre possiede una batteria spettacolare da 6.500 mAh che non si esaurisce mai e ha una ricarica rapidissima da 67 W.

Approfitta anche tu di questa promozione più unica che rara. Prima che finiscano le unità vai su eBay e acquista il tuo Xiaomi 17T 5G a 496,20 euro, invece che 749,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPRGIU26 al momento del pagamento. Se concludi l’ordine subito potrai riceverlo comodamente a casa tua in pochi giorni senza ulteriori costi.