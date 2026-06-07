 Xiaomi 17T 5G (12/256GB): foto pazzesche, batteria infinita e prestazioni top
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Xiaomi 17T 5G (12/256GB): foto pazzesche, batteria infinita e prestazioni top

Lo Xiaomi 17T 5G, da 12GB di RAM e 256G, garantisce foto pazzesche, batteria infinita, prestazioni top ed è in sconto di oltre 253€
Xiaomi 17T 5G (12/256GB): foto pazzesche, batteria infinita e prestazioni top
Tecnologia Mobile
Lo Xiaomi 17T 5G, da 12GB di RAM e 256G, garantisce foto pazzesche, batteria infinita, prestazioni top ed è in sconto di oltre 253€
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Tieniti forte perché ti stiamo segnando una straordinaria promozione che ti permette di avere uno smartphone eccezionale a un ottimo prezzo. Dunque prima che scada vai su eBay e metti nel tuo carrello lo Xiaomi 17T 5G a 496,20 euro, invece che 749,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPRGIU26 al momento del pagamento.

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Xiaomi 17T 5G da 256GB: il best buy di oggi

Senza ombra di dubbio possiamo dire che a questa cifra lo Xiaomi 17T 5G è il best buy del giorno. È uno smartphone di fascia alta che regala prestazioni eccezionali. Monta infatti il potente processore MediaTek Dimensity 8500-Ultra con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna per l’archiviazione. In più ha un fantastico scomparto grafico con fotocamera principale Leica da 23 mm e 50 MP, teleobiettivo periscopico Leica da 115 mm sempre da 50 MP e fotocamera Ultra-Wide Leica da 15 mm e 12 MP.

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Offre un generoso display AMOLED da 6,59 pollici protetto da un Corning Gorilla Glass 7i e dotato di un refresh rate da 120 Hz più luminosità massima di 3500 nit. È ovviamente resistente all’acqua e alla polvere con la certificazione di grado IP68 ed è Dual SIM. Inoltre possiede una batteria spettacolare da 6.500 mAh che non si esaurisce mai e ha una ricarica rapidissima da 67 W.

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Pubblicato il 7 giu 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
7 giu 2026
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