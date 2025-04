NotebookLM di Google, come creare podcast AI in italiano

NotebookLM è uno strumento incredibile sviluppato da Google, che utilizza l’intelligenza artificiale per organizzare progetti e documenti. Permette di creare un corpus di fonti (testi, link, video) che l’AI utilizza per rispondere a domande o creare riassunti.

All’inizio NotebookLM è rimasto un po’ in sordina, ma l’applicazione ha fatto breccia sui social grazie all’opzione Audio Overview, che genera automaticamente podcast a partire dalle fonti. Finora i podcast, pur potendo basarsi su documenti in lingua italiana, potevano essere generati solo in inglese. Ma ora Google supporta ora altre 50 lingue, tra cui l’italiano.

Come si crea un podcast in italiano su NotebookLM?

Per creare un podcast in italiano su NotebookLM, è necessario configurare la lingua. Per farlo, selezionare Impostazioni (in alto a destra dell’interfaccia), Lingua di uscita, Italiano, quindi fare clic su Salva. Da quel momento in poi, le risposte scritte e i podcast dell’AI saranno automaticamente prodotti nella lingua di Dante.

Audio Overview avrà quindi bisogno di fonti per produrre il podcast. Per creare il corpus, fare clic su Crea dalla pagina iniziale. Aggiungere quindi le fonti, assicurandosi che sino adatte per creare un podcast coerente. Si può optare per una produzione seria (questa opzione viene utilizzata dagli studenti, ad esempio, per riassumere le loro lezioni) o divertente chiedendo a Gemini di creare un podcast su di sé…

Cosa può fare NotebookLM? Per esempio, si può caricare una raccolta di ricette a base di cioccolato. Una volta caricati i testi, basta usare la funzione “Conversazione approfondita” presente a destra nell’interfaccia. NotebookLM analizza tutte le ricette, individua somiglianze, varianti e consigli tecnici e, con un clic su “Genera”, proposto una sintesi creativa: una guida tematica per creare un intero menu a base di cioccolato, dalla colazione al dessert.

Dopo qualche minuto di attesa, il podcast è pronto. Come tutte le produzioni di Audio Overview, presenta due interlocutori, un uomo e una donna. La sintesi è particolarmente convincente. Il tono è molto naturale, con voci simili a quelle ascoltate alla radio.