NotebookLM di Google genera podcast AI dagli appunti

Google ha recentemente introdotto una funzione sperimentale all’interno di NotebookLM, la sua app per prendere appunti lanciata l’anno scorso. Questa nuova funzionalità, chiamata Audio Overview, permette di trasformare le ricerche degli utenti (sotto forma di slide, documenti, grafici, ecc.), in un podcast generato dall’intelligenza artificiale.

Google trasforma gli appunti in podcast generati dall’AI con NotebookLM

Il podcast presenta due host virtuali che discutono e approfondiscono gli argomenti presenti negli appunti, creando collegamenti tra i vari temi e riassumendo il materiale in modo coinvolgente. L’app si basa sulle funzioni esistenti di NotebookLM, che già utilizza il modello Gemini di Google per aiutare gli utenti a interagire con i propri appunti, trascrizioni e documenti di ricerca.

Ad esempio, inserendo degli appunti campione sull’invenzione della lampadina, i due host virtuali sono in grado di discutere in modo spensierato e coinvolgente di Thomas Edison, tanto da poter essere scambiati per podcaster in carne e ossa per come utilizzano espressioni moderne ed enfatizzano alcune parole per rendere la conversazione più naturale.

Tuttavia, c’è ancora qualche stranezza, come l’uso di espressioni non propriamente umane. Nonostante ciò, la funzione rende l’apprendimento delle ricerche più coinvolgente, anche se potrebbe non essere il modo migliore per distillare rapidamente e chiaramente tutte le informazioni.

I limiti di Audio Overview

Google sottolinea che la funzione Audio Overview non fornisce una visione completa o oggettiva di un argomento, ma semplicemente un riflesso degli appunti dell’utente. Inoltre, la generazione di una discussione simile a un podcast potrebbe richiedere diversi minuti e, al momento, la funzione è disponibile solo in inglese. Come molti strumenti di AI, Audio Overview non è sempre preciso e presenta alcuni limiti. Resta da vedere come gli host virtuali gestiranno argomenti più seri e delicati, mantenendo o meno il loro tono scanzonato e scherzoso.

Come provare la funzione Audio Overview

Per testare questa nuova funzione, gli utenti possono aprire un blocco note in NotebookLM, selezionare la guida Notebook nell’angolo in basso a destra dello schermo e premere “Carica” sotto la voce “Audio Overview. La curiosità di ascoltare cosa hanno da dire i podcaster virtuali su un argomento a caso potrebbe spingere molti utenti a sperimentare con questa nuova funzionalità.