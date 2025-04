ACEMAGIC TX16 Pro: è crollato il prezzo del notebook da 16 pollici

ACEMAGIC TX16 Pro in doppio sconto su Amazon è l’affare notebook del giorno. Se stai cercando un portatile dallo schermo grande, non lasciarti sfuggire l’occasione: attiva il coupon che trovi sull’e-commerce e tra pochi giorni sarà sulla tua scrivania. Le sue caratteristiche lo rendono adatto a ogni compito, dalla produttività quotidiana al gaming, grazie anche alle possibilità di upgrade. Il sistema operativo è Windows 11 Pro, preinstallato e con ricezione immediata di tutti gli aggiornamenti distribuiti da Microsoft.

Il notebook ACEMAGIC TX16 Pro da 16 pollici

Integra un ampio display da 16 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel e pannello IPS, processore AMD Ryzen 7 5700U con chip grafico AMD Radeon RX Vega 8, 16 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64 GB), SSD da 512 GB (espandibile fino a 4 TB), tastiera retroilluminata, webcam con microfono, altoparlanti, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth, slot microSD, tre porte USB 3.2 Type-A, una USB-C, jack audio da 3,5 mm, uscita HDMI e batteria con autonomia elevata. Il tutto è racchiuso all’interno di un telaio con design in metallo e cerniera per l’apertura dello schermo che ruota fino a 180 gradi. Consulta la scheda completa per altri dettagli.

È in doppio sconto. La prima riduzione della spesa (-100 euro) è applicata in automatico, mentre per ottenere la seconda ti basta semplicemente attivare il coupon dedicato (-70 euro), così da poter acquistare il notebook ACEMAGIC TX16 Pro al prezzo finale di soli 429 euro. La disponibilità è immediata.

È spedito da Amazon con la consegna gratis. Se lo ordini adesso, arriverà a casa tua entro pochi giorni senza spese aggiuntive. Ti segnaliamo infine il voto medio ottenuto dalle recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce: 4,4/5.