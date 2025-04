Smartphone realme Note 60 a 64,99€: POCHI PEZZI, ecco l'offerta

realme Note 60 al prezzo di soli 64,99 euro è la migliore offerta del giorno se stai cercando uno smartphone economico. Non lasciartelo sfuggire: mettilo subito nel carrello, la promozione è limitata a poche unità. La custodia protettiva è inclusa nella confezione. Tra i punti di forza c’è la protezione ArmorShell che assicura la resistenza del telaio alle sollecitazioni e alle cadute accidentali, per una sicurezza senza compromessi, con struttura in alluminio pressofuso, cornice interna in metallo, vetro rinforzato e pellicola di rivestimento.

realme Note 60: non lasciarti sfuggire l’offerta

Basato sul sistema operativo Android con interfaccia personalizzata, integra un display da 6,74 pollici con frequenza di aggiornamento da 90 Hz, 3 GB di RAM, memoria interna da 64 GB (espandibile con microSD) e doppia fotocamera posteriore con sensore da 32 megapixel. Tra le altre specifiche tecniche ci sono anche il processore octa core Unisoc T612, la connettività 4G, Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0, la geolocalizzazione GPS, il jack per le cuffie e la batteria da 5.000 mAh con autonomia elevata. Scopri di più nella descrizione completa.

Approfittane ora per acquistare lo smartphone realme Note 60 al prezzo di soli 64,99 euro. È un’offerta a tempo e le unità in promozione sono poche. La colorazione è Voyage Blue, quella visibile in queste immagini. Non devi attivare coupon, il forte sconto è applicato in automatico.

Ordinalo subito per riceverlo già entro domani con la consegna gratuita. È spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica, senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità. Il voto medio assegnato nelle recensioni pubblicate da chi lo ha già comprato e messo alla prova è superiore 4/5.