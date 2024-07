Gemini AI di Google è più veloce con update 1.5 Flash

https://www.punto-informatico.it/come-usare-gemini-1-5-svolgere-queste-5-attivita/Nel tentativo di tenere il passo con i concorrenti come Anthropic e OpenAI, Google sta apportando una serie di aggiornamenti al livello gratuito di Gemini, il suo chatbot alimentato dall’intelligenza artificiale. Questi miglioramenti hanno l’obiettivo di rendere la piattaforma più performante e accessibile a un pubblico più vasto.

Gemini 1.5 Flash: un modello multimodale leggero e altamente efficiente

Gemini 1.5 Flash sarà disponibile su web e dispositivi mobili in 40 lingue e circa 230 Paesi. Questo modello, presentato da Google a maggio, offre miglioramenti in termini di qualità, latenza e comprensione delle immagini. Inoltre, essendo una versione “distillata” di Gemini 1.5 Pro, potrebbe risultare più economico da eseguire per Google, consentendo all’azienda di ridurre i costi pur aumentando le prestazioni in altre aree.

Espansione della finestra di contesto e caricamento di file per tutti gli utenti

Google ha annunciato l’intenzione di ampliare la finestra di contesto di Gemini a 32.000 token, equivalenti a circa 24.000 parole o 48 pagine di testo. Questa espansione permetterà a Gemini di riassumere e ragionare su frammenti di testo e file più lunghi, riducendo la probabilità che il chatbot dimentichi argomenti discussi di recente.

Inoltre, la possibilità di caricare file da Google Drive e dispositivi locali per l’analisi, precedentemente riservata agli utenti di Gemini Advanced, sarà presto disponibile per tutti gli utenti di Gemini.

Combattere le allucinazioni con link a contenuti web correlati

Per contrastare il problema delle allucinazioni, ovvero casi in cui un modello AI inventa informazioni, Google sta introducendo una funzione che mostra link a contenuti web pertinenti sotto alcune risposte generate da Gemini. Questa mossa mira a rendere più trasparenti le fonti di informazione da cui Gemini potrebbe attingere, sebbene rimanga da vedere con quale frequenza e precisione il chatbot farà emergere questi link correlati.

Gemini su Messaggi e app mobile in nuovi Paesi

Google sta introducendo Gemini in Messaggi nello Spazio economico europeo (SEE), nel Regno Unito e in Svizzera, con il supporto di lingue recentemente aggiunte come francese, polacco e spagnolo. L’app mobile Gemini sarà inoltre disponibile in altri Paesi.

Accesso a Gemini per gli adolescenti a livello globale

Nella prossima settimana, Gemini sarà accessibile agli adolescenti in tutti i Paesi e le regioni in cui il chatbot è normalmente disponibile per gli adulti. Google ha dichiarato di aver adottato “politiche e salvaguardie aggiuntive” per proteggere i giovani utenti, oltre a introdurre un nuovo processo di onboarding su misura e una guida all’alfabetizzazione sull’AI per promuovere un uso responsabile della tecnologia.