 La sicurezza prima di tutto con la videocamera Ring oggi a soli 49€
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La sicurezza prima di tutto con la videocamera Ring oggi a soli 49€

Con la videocamera Ring puoi mettere al sicuro la tua abitazione e soprattutto la famiglia con una spesa minima di 49 euro circa.
La sicurezza prima di tutto con la videocamera Ring oggi a soli 49€
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Con la videocamera Ring puoi mettere al sicuro la tua abitazione e soprattutto la famiglia con una spesa minima di 49 euro circa.
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Hai recentemente sentito di furti nella zona dove abiti e quindi vuoi correre ai ripari senza però dover spendere un patrimonio? Allora approfitta di questa promozione che ti stiamo segnalando. Vai immediatamente su Amazon e puoi aggiungere al tuo carrello la videocamera Ring a soli 49,99 euro, invece che 79,99 euro.

Con lo sconto del 38% sul prezzo di listino potrai risparmiare 30 euro sul totale e potrai mettere al sicuro la tua famiglia e la tua abitazione. Tieni presente però che questa è un’offerta a tempo limitato e quindi potrebbe scadere da un momento all’altro.

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Videocamera Ring: tutto sotto controllo con una piccola spesa

Con la videocamera Ring puoi davvero tenere tutto sotto controllo senza dover spendere un patrimonio. È dotata di una spettacolare visione in HD a 1080 p e potrai collegarla direttamente al tuo smartphone con l’app dedicata. In questo modo potrai vedere ciò che succede in casa tua anche da remoto.

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L’audio bidirezionale ti permette di parlare con chi è nelle vicinanze. Potrai regolare le zone in cui viene rilevato il movimento per evitare ad esempio falsi allarmi ed è compatibile con Alexa. Appena fa una rilevazione ti viene inviata una notifica così che vuoi subito vedere ciò che sta succedendo. La puoi collegare e configurare in pochissimi minuti dato che non ha la necessità di essere collegata via cavo. E la batteria la puoi ricaricare in modo semplice staccandola dalla videocamera.

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Ci sarebbero diverse altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e le unità disponibili a questo prezzo non sono tantissime. Quindi prima che l’offerta avanisca vai su Amazon e acquista la tua videocamera Ring a soli 49,99 euro, invece che 79,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime la riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

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Pubblicato il 10 mag 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
10 mag 2026
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