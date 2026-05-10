La sicurezza prima di tutto con la videocamera Ring oggi a soli 49€

Hai recentemente sentito di furti nella zona dove abiti e quindi vuoi correre ai ripari senza però dover spendere un patrimonio? Allora approfitta di questa promozione che ti stiamo segnalando. Vai immediatamente su Amazon e puoi aggiungere al tuo carrello la videocamera Ring a soli 49,99 euro, invece che 79,99 euro.

Con lo sconto del 38% sul prezzo di listino potrai risparmiare 30 euro sul totale e potrai mettere al sicuro la tua famiglia e la tua abitazione. Tieni presente però che questa è un’offerta a tempo limitato e quindi potrebbe scadere da un momento all’altro.

Videocamera Ring: tutto sotto controllo con una piccola spesa

Con la videocamera Ring puoi davvero tenere tutto sotto controllo senza dover spendere un patrimonio. È dotata di una spettacolare visione in HD a 1080 p e potrai collegarla direttamente al tuo smartphone con l’app dedicata. In questo modo potrai vedere ciò che succede in casa tua anche da remoto.

L’audio bidirezionale ti permette di parlare con chi è nelle vicinanze. Potrai regolare le zone in cui viene rilevato il movimento per evitare ad esempio falsi allarmi ed è compatibile con Alexa. Appena fa una rilevazione ti viene inviata una notifica così che vuoi subito vedere ciò che sta succedendo. La puoi collegare e configurare in pochissimi minuti dato che non ha la necessità di essere collegata via cavo. E la batteria la puoi ricaricare in modo semplice staccandola dalla videocamera.

Ci sarebbero diverse altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e le unità disponibili a questo prezzo non sono tantissime. Quindi prima che l’offerta avanisca vai su Amazon e acquista la tua videocamera Ring a soli 49,99 euro, invece che 79,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime la riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.