Occhiali smart Meta, ecco il nuovo supporto di ricarica veloce

Un design essenziale: un cilindro in acciaio inox con una scanalatura per inserire gli occhiali, un indicatore LED che passa da arancione a verde a seconda dello stato di carica e una base in silicone antiscivolo. È il nuovo Charging Stand di Meta per i suoi occhiali smart, in vendita a 65 euro: ricarica completa in poco più di un’ora e 50% in circa 20 minuti.

È un accessorio da comodino, e risolve un problema che chi usa gli occhiali smart di Meta conosce bene: dove si mettono quando non si indossano?

Charging Stand per gli occhiali smart Meta, come funziona

Il supporto ricarica gli occhiali tramite USB-C, a differenza della custodia di ricarica portatile, richiede una connessione costante. È pensato per restare in un punto fisso, scrivania, comodino, ingresso. Alto poco meno di 5 centimetri. Pesa 108 grammi, circa quanto una saponetta. Abbastanza leggero da essere spostato accidentalmente con una gomitata, ma il fondo in silicone aiuta a evitare do fare pasticci.

Compatibilità

Funziona con i modelli Ray-Ban Wayfarer, Skylar e Headliner, e con la nuova linea di occhiali smart Meta più accessibili. Non è compatibile con Meta Ray-Ban Display, né con Oakley Meta Vanguard.

Gli occhiali smart di Meta rappresentano uno dei pochi successi concreti nella corsa agli occhiali smart. Milioni di dispositivi venduti e la conferma che il formato funziona, a patto che non somigli a un visore. Il supporto di ricarica da 65 euro diventa così un segnale chiaro: gli occhiali sono entrati nell’uso quotidiano tanto da giustificare un accessorio dedicato per la scrivania.