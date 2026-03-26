Ecco perché i Meta Ray-Ban Display potrebbero non arrivare mai in Italia

Potrebbero non debuttare mai in Europa i Ray-Ban Display di Meta, gli occhiali smart prodotti in collaborazione con EssilorLuxottica e tra i più evoluti della serie. Le ragioni non sarebbero da attribuire solo ad una mancanza di scorte, come affermato dalla società all’inizio di quest’anno, bensì ad una serie di ostacoli incontrati nel Vecchio Continente con le normative vigenti.

Privacy e batterie non sostituibili i problemi principali

Secondo quanto riportato da Bloomberg, che ha avuto modo di ascoltare una fonte interna alla società, i Ray-Ban Display non supererebbero alcuni requisiti previsti dalle leggi europee. Tra questi rientra il diritto alla riparazione dei dispositivi hi-tech, che obbliga di fatto i produttori a rendere disponibili pezzi di ricambio per almeno 5 anni, in base al tipo di articolo.

Nello specifico, i Ray-Ban Display di Meta sono strutturati in modo tale da non poter rimuovere né sostituire le batterie integrate. Ciò relegherebbe il dispositivo ad un ciclo di vita limitato a quello delle batteria al suo interno. A questo si aggiungono le funzionalità associate all’intelligenza artificiale presenti negli occhiali smart e che potrebbero violare alcune leggi in Europa.

Il riferimento chiaramente va all’AI Act, approvato dal Parlamento Europeo nel 2024 ed entrato in vigore in modo graduale, con una serie di norme in arrivo entro l’agosto di quest’anno. Non è chiaro quali potrebbero essere le restrizioni per gli occhiali smart di Meta, tuttavia la società sembra non essere entusiasta nel dover lanciare un prodotto con funzionalità ridotte.

Senza dubbio gli occhiali smart in generale fanno sorgere una serie di ulteriori quesiti in merito alla privacy, dato che è possibile registrare in qualsiasi momento mentre il LED che ne testimonia l’attivazione può non essere sempre visibile.

Sempre secondo le fonti, Meta starebbe cercando al momento una soluzione per sbarcare in Europa senza intoppi e velocizzare la produzione. Nel frattempo però, paesi come Italia, Francia e Regno Unito resteranno per diverso tempo a bocca asciutta.