Sony ULT WEAR: cuffie wireless con batteria da 30 ore in sconto di 49€

Ascolta la musica dove desideri senza distrazioni grazie a delle cuffie wireless spettacolari che oggi potrai avere molto meno. Prima che l’offerta sparisca vai su Amazon e acquista le tue Sony ULT WEAR a soli 99,99 euro, invece che 149 euro.

Con lo sconto del 33% potrai risparmiare 49 euro sul totale e soprattutto potrai ottenere delle cuffie wireless eccellenti. Tieni conto che questo è un prezzo che si avvicina moltissimo al minimo storico e dunque non c’è tempo da perdere. Inoltre poi dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Sony ULT WEAR: suono premium e prezzo hot

Sicuramente il rapporto qualità prezzo delle cuffie wireless Sony ULT WEAR e ciò che le rende in questo momento uno dei migliori acquisti della categoria. Hanno un design Over-ear con cuscinetti morbidi che avvolgono completamente le orecchie e un archetto che poggia sulla testa delicatamente per garantire il massimo del confort. Possiedono dei comandi che ti permetteranno di regolare il volume, gestire le tracce musicali e aumentare i bassi.

Con i driver da 40 mm ad alta qualità riuscirai ad ascoltare la musica in un modo straordinario e coinvolgente. I microfoni interni capitano solo la tua voce e la restituiscono perfettamente. E con la cancellazione del rumore non avrai problemi a usarle anche in posti affollati e rumorosi. Si collegano velocemente ai tuoi dispositivi garantendo una connessione a bassa latenza e garantiscono fino a 30 ore di autonomia con una ricarica completa.

Non tardare perché chiaramente un’occasione del genere è destinata a durare poco e sarebbe un peccato perderla. Quindi prima che sia tardi sparisca vai su Amazon e metti nel tuo carrello le Sony ULT WEAR a soli 99,99 euro, invece che 149 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.