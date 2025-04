Come usare Perplexity su WhatsApp per ottenere risposte rapide

Da un mesetto WhatsApp permette di chattare con Meta AI, a cui è possibile accedere tramite un pulsante (il cerchietto blu). Tuttavia, se si preferisce affidarsi a Perplexity, è ora disponibile.

Perplexity disponibile su WhatsApp per risposte rapide

Perplexity ha annunciato di aver messo a disposizione un numero di telefono per interagire con il suo chatbot AI direttamente da WhatsApp. Il numero è americano, ma la buona notizia è che è disponibile per tutti. E poiché gli scambi tramite WhatsApp avvengono attraverso il proprio pacchetto dati, non costerà nulla.

Integrare Perplexity in un servizio di messaggistica potrebbe sembrare ridondante, visto che l’app è già disponibile su Android e iOS. Ma il valore aggiunto sta proprio nel tipo di risposte che Perplexity fornisce: sono brevissime, chiare e dirette, di solito una o due frasi, con link alle fonti per chi vuole approfondire. Questo stile si adatta perfettamente alla messaggistica, dove le persone si aspettano risposte rapide e sintetiche. Inoltre, l’assistente supporta domande in italiano e permette di inviare immagini per ottenere risposte basate sull’analisi visiva.

È un modo rapido per ottenere informazioni al volo, quindi non è necessario accedere al proprio account Perplexity o trovare le discussioni esistenti. Per provare questa integrazione, basta aggiungere il seguente numero ai propri contatti: +18334363285.

Chattare con ChatGPT su WhatsApp

Se si preferisce chattare con ChatGPT, alla fine dello scorso anno OpenAI ha pubblicato anche un numero di telefono WhatsApp, disponibile in tutto il mondo. Basta salvare il numero +1-800-242-8478 tra i contatti, e il gioco è fatto.