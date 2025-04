Come togliere Meta AI su WhatsApp: perché non si può fare

L’ultima novità di WhatsApp? Il tasto Meta AI, una sorta di assistente personale alimentato dall’intelligenza artificiale, pronto a fornire risposte e traduzioni automatiche, togliendoci il gusto di rispondere per conto nostro.

Che cos’è Meta AI su WhatsApp?

Il tasto Meta AI è un nuovo strumento di WhatsApp che sfrutta il modello Llama 3.2 per analizzare il contesto delle conversazioni e offrire un supporto in tempo reale. Suggerisce risposte pertinenti, traduce i messaggi in altre lingue e mette in evidenza le informazioni più rilevanti nelle chat lunghe. Sembrerebbe una manna dal cielo… eppure non tutti gli utenti ne sono così entusiasti, anzi.

Il tasto Meta AI è stato posizionato strategicamente nella schermata principale delle chat, proprio accanto all’area di scrittura dei messaggi. Per usare l’assistente, basta un semplice tocco sul tasto dedicato. In un istante, l’assistente virtuale si attiva e inizia a fare quello che deve fare. Inoltre, l’algoritmo impara dal proprio modo di comunicare, adattando le funzioni al proprio stile.

Come eliminare Meta AI su WhatsApp

E se si preferisce la vecchia cara WhatsApp senza fronzoli?… Niente da fare: per ora Meta AI su WhatsApp non si può eliminare o disattivare. L’assistente è lì, “incastonato” nell’app, e non c’è modo di sbarazzarsene. Certo, si attiva solo se ci clicchiamo sopra, ma quel cerchietto blu in basso? Quello resta lì a fissarci, che ci piaccia o no.

Molti utenti sono preoccupati che Meta AI possa ficcare il naso nelle chat private, ma l’azienda di Mark Zuckerberg assicura che l’assistente legge solo quello che gli scriviamo direttamente e che tutte le altre conversazioni restano blindate con la crittografia end-to-end, ma come sempre, è meglio evitare di condividere informazioni sensibili con l’AI. Morale della favola? Quel cerchietto blu per ora non si schioda da lì. Tocca farci l’abitudine o cambiare app.