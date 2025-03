Meta AI arriva su WhatsApp: la chat con Llama 3.2

Come anticipato la scorsa settimana, la distribuzione di Meta AI è arrivata a interessare anche l’Italia e altri paesi europei: ora tocca all’integrazione (forzata) su WhatsApp. In queste ore, molti stanno vedendo comparire la chat dedicata all’intelligenza artificiale, in cima all’elenco delle conversazioni, come mostrato dallo screenshot qui sotto.

La chat con Meta AI è disponibile su WhatsApp

C’è anche un pulsante dedicato, strategicamente posizionato nell’angolo inferiore destro dell’interfaccia, a testimonianza di come la volontà sia quella di spingerne il più possibile l’utilizzo.

Una volta aperta la chat con Meta AI, compare automaticamente un messaggio con alcune informazioni di base relative all’utilità e alla privacy della funzionalità. È reso noto che si tratta di un servizio opzionale per fornire risposte e che può leggere solo i messaggi che le persone condividono con questo strumento , senza sbirciare tra le altre conversazioni poiché protette da crittografia end-to-end. Il passaggio più interessante è però un altro: non condividere informazioni, anche sensibili, su di te o altre persone che non vuoi che l’AI conservi e utilizzi . Ciò nonostante, successivamente chiarisce che il sistema non è sviluppato in modo da sfruttare a proprio vantaggio quanto scritto dagli utenti, in fase di addestramento. Ancora, è prevista la condivisione con partner selezionati .

Il nostro breve test: ci ha mentito?

Il modello impiegato è Llama 3.2, annunciato nel settembre scorso. Abbiamo chiesto a Meta AI su WhatsApp cosa può (e cosa non può fare) in un breve test.

Per quanto riguarda la creazione delle immagini, prima l’intelligenza artificiale afferma di poterlo fare, salvo poi ammettere di non esserne ancora in grado. Bene, ma non benissimo.

È possibile disattivare Meta AI su WhatsApp?

Come accade per molte delle funzionalità AI lanciate dalle Big Tech, anche in questo caso l’introduzione è forzata. L’unico modo per liberarsi della chat è eliminarla, come si farebbe con qualsiasi altra conversazione non gradita. Questo non farà comunque sparire il pulsante dedicato.

Si tratta di una distribuzione graduale e potrebbero essere necessari alcuni giorni prima di vedere la novità su tutti gli smartphone. Questa mattina è apparsa su due smartphone Android in redazione, ma non risulta ancora disponibile nel client desktop (Windows) di WhatsApp.

Aggiornamento: qualcuno non vede comparire la conversazione in cima all’elenco delle chat senza aver premuto il pulsante dedicato. Anche il messaggio mostrato all’apertura è cambiato. Con tutta probabilità, il team di Meta sta aggiustando il tiro.