Meta AI: nuova funzionalità con Llama 3.2

Durante l’evento Meta Connect 2024, Mark Zuckerberg ha annunciato molte novità per Meta AI, l’assistente personale integrato in WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger. Le funzionalità sfruttano il nuovo modello multimodale Llama 3.2. Come è noto, né Meta AI né Llama 3.2 sono disponibili in Europa perché l’azienda di Menlo Park non può usare i dati degli utenti senza consenso.

Nuove funzionalità di Meta AI

Nonostante l’assenza europea, Meta afferma che l’assistente diventerà il più utilizzato al mondo entro fine anno. Attualmente ci sono oltre 400 milioni di utenti attivi al mese e circa 185 milioni di utenti a settimana (ChatGPT viene usato da circa 200 milioni di persone a settimana).

Grazie al nuovo modello multimodale Llama 3.2, Meta AI supporta l’interazione vocale. Gli utenti possono usare la voce per chiedere informazioni su WhatsApp, Instagram, Messenger e Facebook. L’assistente risponderà con tre voci standard (Aspen, Atlas e Clover) oppure con quelle di note celebrity (solo negli Stati Uniti): Awkwafina, Dame Judi Dench, John Cena, Keegan Michael Key e Kristen Bell.

Meta AI può inoltre analizzare le immagini e rispondere a domande sul contenuto. Ad esempio, caricando la foto di un piatto viene fornita la ricetta. L’assistente permette anche di modificare le immagini. Gli utenti possono aggiungere, rimuovere e cambiare gli elementi nella foto.

Per i creatori dei contenuti è stato avviato il test della funzionalità che consente di tradurre automaticamente l’audio dei Reels su Instagram e Facebook (solo in America Latina e Stati Uniti in spagnolo e inglese). Sfruttando il doppiaggio automatico e la sincronizzazione delle labbra, Meta AI simula la voce dell’autore in un’altra lingua.

La funzionalità Image è ora disponibile per feed, Storie e foto del profilo su Facebook e Instagram. Gli utenti possono generare immagini a partire da una descrizione testuale. L’IA suggerisce anche le didascalie. In Messenger è possibile invece creare nuovi temi personalizzati per le chat.

Meta ha infine avviato un test per la funzionalità che permette di generare immagini nei feed di Instagram e Facebook basate su interessi e tendenze. La generazione delle immagini si ottiene a partire da un prompt testuale o semplicemente con uno swipe. Queste novità saranno inizialmente disponibili in inglese negli Stati Uniti.