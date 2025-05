Apple Xcode: nuova versione AI con l'aiuto di Anthropic

Apple collaborerà con Anthropic per sviluppare una nuova versione di Xcode che integra il modello Claude Sonnet. L’indiscrezione arriva da Mark Gurman, noto giornalista di Blommberg molto informato sulle vicende dell’azienda di Cupertino. Il software verrà utilizzato dai dipendenti. Non è noto se sarà accessibile agli sviluppatori.

Claude scriverà il codice in Xcode

Apple utilizza ChatGPT di OpenAI per alcune funzionalità AI. Entro fine anno dovrebbe supportare anche Gemini di Google su iOS/iPadOS 19 e macOS 16. Secondo le fonti di Gurman, Anthropic sarà il terzo partner dell’azienda di Cupertino. Il suo modello AI non verrà però sfruttato per Apple Intelligence.

All’inizio del 2024, Apple aveva annunciato Swift Assist, un tool AI per Xcode. Ma il concorrente di GitHub Copilot (Microsoft) non è mai stato rilasciato. In base ai test interni, i risultati non erano molto affidabili (allucinazioni) e quindi avrebbe rallentato lo sviluppo delle app.

Il modello Claude Sonnet è considerato uno dei migliori per la programmazione. Utilizzando un’interfaccia in stile chat, gli ingegneri di Apple potranno chiedere la generazione o la modifica di codice, effettuare i test, cercare e risolvere i bug. I modelli di Anthropic sono utilizzati anche da Amazon per Alexa+.

La nuova partnership dimostra ancora una volta le difficoltà incontrate da Apple nello sviluppo delle tecnologie AI. La nuova versione di Xcode viene già utilizzata internamente per alcuni compiti. Potrebbe essere rilasciata agli sviluppatori di terze parti, ma non ci sono conferme al momento. Maggiori informazioni potrebbero essere divulgate durante il WWDC 2025 (9-13 giugno).