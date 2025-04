Nuova Siri: lancio anticipato in autunno?

Da alcune settimane è noto che la versione potenziata di Siri non arriverà prima del 2026. Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, aveva addirittura parlato di 2027, quando Apple offrirà un’architettura AI unificata. Secondo le fonti del New York Times, il lancio potrebbe essere anticipato all’autunno, quindi prima del rilascio di iOS 19.

Nuova Siri prima di Natale?

La nuova versione di Siri in grado di fornire risposte più complete e personalizzate doveva debuttare con iOS 18.4. Le sua capacità avanzate erano state mostrate durante la WWDC di giugno 2024 e addirittura pubblicizzate tramite spot TV con l’attrice Bella Ramsey (The Last Of Us). Apple ha invece deciso di posticipare il lancio perché i test hanno evidenziato la bassa qualità delle risposte (uno sviluppatore ha ipotizzato anche motivi di sicurezza).

Un dirigente ha definito il ritardo “brutto e imbarazzante”, in quanto non è stata rilasciata una funzionalità svelata molti mesi prima (Apple ha ricevuto anche denunce per pubblicità ingannevole). Ci sono stati anche cambiamenti interni. John Giannandrea (responsabile della divisione AI di Apple) è stato sostituito da Mike Rockwell (Vice Presidente del Vision Products Group).

Secondo le fonti del New York Times, Apple non ha cancellato la nuova Siri. Potrebbe anzi essere rilasciata entro l’autunno, in pratica dopo l’annuncio degli iPhone 17. Al momento non sono arrivate conferme o smentite. L’unica certezza è che Apple deve rincorrere Google, OpenAI e altre aziende che offrono chatbot nettamente migliori di Siri.