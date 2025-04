Apple citata in giudizio per pubblicità ingannevole su Siri

“Siri, perché non hai ancora aggiornato alla versione 2.0?”… L’assistente intelligente a bordo dell’iPhone avrà difficoltà a rispondere a questa domanda senza mettere in imbarazzo i suoi sviluppatori. Dall’annuncio di Apple Intelligence nel 2024, tutti attendono con ansia i miglioramenti presentati dal marchio della Mela. In Italia, abbiamo dovuto aspettare fino a febbraio 2025 per provare finalmente la nuova AI in versione ridotta. E per una volta, le cose non vanno meglio sul suolo americano.

Apple accusata di aver mentito sulle capacità di Siri

Mentre iOS 18.4, già disponibile al momento in cui scriviamo, avrebbe dovuto offrire un’esperienza completa, Apple ha annunciato che Siri 2.0 subirà un ritardo. È evidente che ci sono grossi problemi tecnici che causano errori nell’assistente per il 20-35% del tempo. Troppi per un lancio globale. Quindi, quando avremo la nuova versione dell’intelligenza artificiale? L’azienda di Cupertino non lo dice e gli esperti sono pessimisti: alcuni prevedono il 2026, non prima. Nel frattempo, cresce la rabbia dei possessori di iPhone.

Apple avrebbe ingannato gli utenti annunciando miglioramenti a Siri che non sono ancora stati implementati.

Alcune persone hanno acquistato un iPhone 16 pensando di poter sfruttare le nuove funzioni AI di Siri. Sentendosi truffati, alcuni di loro hanno deciso di denunciare Apple per pubblicità ingannevole in California.

Due querelanti affermano che non avrebbero mai pagato il conto se avessero saputo che le funzioni promesse sarebbero state così in ritardo. Va detto che Apple non ha lesinato sul marketing in questo settore. Da allora, il produttore ha ritirato diversi annunci e aggiunto note in calce ad altri per moderare gli entusiasmi.

La class action contro Apple

Va ricordato che l’azienda è già oggetto di cause simili in California e in Canada. Senza contare la class action presentata alla fine di marzo presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti a San Jose. Se il tribunale si pronuncerà a loro favore, i querelanti avranno diritto a un risarcimento da parte di Apple. L’importo sarà determinato al processo.