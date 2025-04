Apple rilascia iOS 18.4, macOS 15.4 e visionOS 2.4

Quella più importante è sicuramente Apple Intelligence in italiano, ma iOS/iPadOS 18.4, macOS Sequoia 15.4 e visionOS 2.4 includono diverse novità interessanti e miglioramenti per le funzionalità esistenti. L’azienda di Cupertino ha corretto anche numerose vulnerabilità.

Novità iOS/iPadOS 18.4

Tre novità di iOS/iPadOS 18.4 riguardano Apple Intelligence. Le funzionalità AI sono ora disponibili anche in italiano e altre lingue su iPhone 16 (tutti i modelli), iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Sono inoltre arrivate le notifiche prioritarie e lo stile Disegno per Image Playground.

La nuova app Vision Pro permette di accedere ai contenuti e alle informazioni senza indossare il visore. Apple News+ consente di accedere alle ricette di noti editori, mostra la modalità di cottura e include la nuova sezione Food.

Molte novità sono per l’app Foto, tra cui un filtro per mostrare/nascondere gli elementi non contenuti in un album, l’opzione per ordinare gli album in base alla data di modifica e la possibilità di disattivare le raccolte delle foto recentemente viste o condivise nelle impostazioni.

Apple ha inoltre introdotto alcuni utili miglioramenti. In App Store sono visibili i riassunti delle recensioni ed è possibile mettere in pausa o ripristinare il download delle app. La funzionalità Ambient Music permette di avviare dal Control Center la riproduzione musicale di playlist per quattro stati d’animo in Apple Music.

Infine, gli utenti possono usare l’app Home per controllare i robot aspirapolvere che supportano lo standard Matter. Gli aggiornamenti per iOS e iPadOS includono numerose patch di sicurezza, quindi è consigliata l’installazione al più presto.

Novità maOS Sequoia 15.4

Anche macOS Sequoia 15.4 supporta nuove lingue per Apple Intelligence e include lo stile Disegno per Image Playground. È possibile inoltre creare un Memory Movie nell’app Foto.

Apple ha aggiornato l’app Mail. I messaggi vengono automaticamente ordinati in quattro categorie. I messaggi che arrivano dallo stesso mittente vengono mostrati in un singolo thread. È infine disponibile la funzionalità Quick Start che consente di trasferire le impostazioni da un altro dispositivo. Anche con maOS Sequoia 15.4 sono state risolte numerose vulnerabilità.

Novità visionOS 2.4

La principale novità di visionOS 2.4 è ovviamente Apple Intelligence. Gli utenti statunitensi possono accedere alle funzionalità AI già disponibili su iPhone, iPad e Mac, come Writing Tools, Image Playground, Genmoji, Smart Reply, Memory Movie, Image Wand e Priority Notifications.

Apple ha rilasciato anche la nuova app Spatial Gallery che include una raccolta di foto, video e panorami spaziali. C’è infine la modalità Guest User che consente di condividere l’esperienza Vision Pro con una persona nelle vicinanze tramite View Mirroring di AirPlay. Anche visionOS 2.4 include diverse patch di sicurezza.