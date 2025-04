Apple Intelligence arriva su Vision Pro con nuove funzioni AI

Con l’arrivo di visionOS 2.4, il Vision Pro accoglie a braccia aperte Apple Intelligence, la suite di funzioni AI della mela morsicata. L’aggiornamento introduce anche nuove esperienze spaziali e l’app Apple Vision Pro per iPhone, che permette di gestire il visore a distanza.

Apple Intelligence sbarca su Vision Pro

Con Apple Intelligence, il Vision Pro diventa il migliore amico di chi ama scrivere. Gli utenti potranno riscrivere, correggere e sintetizzare i testi con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Inoltre, grazie a Image Playground e Genmoji potranno generare immagini uniche e personalizzate.

Sul Vision Pro arriva anche la ricerca in linguaggio naturale nell’app Foto. Addio allo scroll infinito per trovare quella foto specifica, basterà descrivere l’immagine che si ha in mente e il Vision Pro la troverà in un batter d’occhio. E per rivivere i momenti più belli, ci pensa “Memory Movie“, una funzione che crea video personalizzati attingendo alle foto e ai filmati dell’utente.

visionOS 2.4 non è solo creatività, ma anche produttività. Include anche il supporto per i messaggi prioritari in Mail, i riepiloghi di Mail, l’Image Wand in Note, le notifiche prioritarie in Centro notifiche e i riepiloghi delle notifiche.

Esperienze 3D con Spatial Gallery

Il Vision Pro è più di un semplice un visore, è una finestra sul mondo. Con la nuova app Spatial Gallery, gli utenti potranno immergersi in esperienze tridimensionali mozzafiato, tra arte, cultura, natura, sport e intrattenimento. Un catalogo in continua espansione, per non smettere mai di stupirsi.

Apple Intelligence parla (quasi) tutte le lingue

Le novità di Apple Intelligence non riguardano solo gli Stati Uniti. L’azienda di Cupertino ha annunciato l’arrivo dell’AI anche nell’UE, insieme al supporto per nuove lingue, tra cui francese, tedesco, italiano, portoghese brasiliano, spagnolo, giapponese, coreano e cinese semplificato.