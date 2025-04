Apple Intelligence disponibile in italiano

Apple ha rilasciato ieri sera iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS Sequoia 15.4. Oltre a vari miglioramenti per le funzionalità esistenti, l’azienda di Cupertino ha aggiunto il supporto per la lingua italiana ad Apple Intelligence. Le funzionalità AI arrivano quindi anche in Europa.

Apple Intelligence in italiano

Oltre che in italiano, Apple Intelligence è disponibile anche in francese, tedesco, portoghese (Brasile), spagnolo, giapponese, coreano, cinese semplificato e nella variante inglese per Singapore e India. L’azienda di Cupertino ricorda che l’elaborazione avviene principalmente sul dispositivo per rispettare la privacy. Le richieste più complesse sono gestite da modelli più grandi, quindi viene effettuato l’accesso alla piattaforma Private Cloud Compute.

Una delle funzionalità più utili è Writing Tools (Strumenti di scrittura). Consente di riassumere il testo in diverse app (Mail, Messaggi, Note, Pages e terze parti), riscrivere il testo cambiando il tono e controllare grammatica, scelta lessicale e struttura.

La funzionalità Ripulisci permette invece di rimuovere oggetti o persone dalle foto. Sono inoltre disponibili la ricerca con linguaggio naturale (anche nei video) e la generazione dei ricordi combinando foto e video che rispecchiano la descrizione testuale.

Image Playground è la funzionalità che consente di creare immagini a partire dalla descrizione testuale o dalle foto presenti nella libreria dell’app Foto. È possibile usare tre stili: animazione, illustrazione e disegno. Genmoji genera invece emoji a partire dalla descrizione testuale (anche sulla base delle foto di persone).

La funzionalità Bacchetta magica, presente nell’app Note, consente di trasformare un disegno a mano libera in un’illustrazione. Nell’app Mail vengono ora mostrati i messaggi con maggiore priorità nella parte superiore. Per ogni email è possibile leggere un riassunto senza aprire il messaggio.

Una novità assoluta, introdotta con iOS 18.4, è Priority Notifications. Sulla schermata di blocco vengono mostrate le notifiche prioritarie per le comunicazioni più importanti.

Apple ha inoltre aggiornato Siri per offrire una maggiore comprensione del linguaggio, ma non sono ancora disponibili le capacità più avanzate. Per alcune richieste è possibile usare ChatGPT, senza aprire l’app dedicata. L’integrazione deve essere attivata nelle impostazioni.

Gli utenti possono infine sfruttare l’intelligenza visiva (Visual Intelligence) per cercare informazioni su ciò che viene inquadrato dalla fotocamera, tradurre il testo e rilevare indirizzi email o numeri di telefono. Questa funzionalità è disponibile su iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16e, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.