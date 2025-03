Nuova Siri: ritardo brutto e imbarazzante

Apple ha confermato che la nuova Siri non arriverà prima del 2026 (lo sviluppo potrebbe anche ricominciare da zero). Secondo le fonti di Mark Gurman (noto giornalista di Bloomberg), un dirigente dell’azienda di Cupertino ha manifestato il suo disappunto durante un meeting con il team che si occupa dell’assistente digitale.

Ritardo brutto e imbarazzante

La versione avanzata di Siri era stata mostrata durante la WWDC 2024, ma era solo un prototipo funzionante. L’obiettivo di Apple era offrire l’aggiornamento con iOS 18.4 ad aprile. Invece le nuove capacità, come l’accesso alle app e l’uso delle informazioni personali per risposte più complete, non arriveranno nemmeno con iOS 18.5 a maggio. Il debutto è stato posticipato al 2026, quando verrà rilasciato iOS 19.

Durante il meeting, un senior director di Apple (Robby Walker) ha dichiarato che il ritardo è brutto e imbarazzante perché le nuove funzionalità sono state pubblicizzate in anticipo. Sono state mostrate in spot TV come una delle novità di Apple Intelligence. Uno dei video pubblicati su YouTube è stato impostato come privato. Nella pagina degli iPhone 16 è stato aggiunto questo disclaimer:

La comprensione del contesto personale, la lettura dello schermo e le azioni in-app di Siri sono in fase di sviluppo e saranno disponibili con un futuro aggiornamento software.

Walker ha specificato che il target previsto (iOS 19) potrebbe non essere rispettato perché ci sono altre priorità e diversi progetti in sviluppo. Gli utenti si aspettano che la nuova Siri funzioni perfettamente, quindi le nuove capacità arriveranno solo quando non ci saranno più bug (probabilmente anche relativi alla sicurezza).