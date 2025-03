Nuova Siri: Apple cancella tutto e inizia da zero?

Una portavoce di Apple ha confermato che la nuova Siri non sarà disponibile prima del 2026. La situazione sembra però più “drammatica” del previsto. Secondo le fonti di Mark Gurman (noto giornalista di Bloomberg), l’azienda di Cupertino potrebbe cancellare tutto e iniziare lo sviluppo da zero.

Apple in evidente difficoltà

La versione più conversazionale e personalizzata di Siri era stata annunciata durante la WWDC 2024. Il lancio era previsto ad aprile 2025 con iOS 18.4. Gurman aveva anticipato che alcuni miglioramenti saranno disponibili a maggio con iOS 18.5. Negli ultimi giorni sono trapelate alcune novità negative.

Gli ingegneri di Apple devono ancora risolvere numerosi bug. I risultati dei test non sono soddisfacenti. In pratica, la nuova Siri non funziona come previsto. Il video pubblicato su YouTube circa cinque mesi fa, che mostrava il funzionamento dell’assistente sull’iPhone 16 Pro, non è più disponibile (ora è privato). Qualcuno della divisione AI ha suggerito di cancellare tutto il lavoro fatto e ricominciare da zero.

Se verrà scelta questa soluzione estrema è quasi impossibile il lancio iniziale nel 2026. Anche la versione di Siri con modelli AI proprietari, attualmente prevista con iOS 20 nel 2027, potrebbe essere posticipata. L’unica certezza è la figuraccia in termini di reputazione perché le funzionalità della nuova Siri erano state pubblicizzate con vari spot TV (anche Amazon ha superato Apple con Alexa+).

Gurman evidenzia che i problemi incontrati durante lo sviluppo impediranno anche il lancio dello smart home hub. Alcuni ingegneri ritengono che siano necessari modelli AI più potenti, ma ciò potrebbe avere un impatto negativo sulle prestazioni dei dispositivi. In alternativa si dovrà ridurre il numero di funzionalità in attesa di un aggiornamento hardware.