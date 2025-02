Amazon Alexa+ è il nuovo assistente digitale

Alle ore 10:00 di New York (le 16:00 in Italia) è iniziato l’atteso evento di Amazon. Il CEO Andy Jassy ha ricordato tecnologie, applicazioni e funzionalità di intelligenza artificiale generativa, come i modelli Nova e l’assistente Rufus, prima di lasciare la parola a Panos Panay (responsabile di prodotti e servizi) e alle novità di Alexa (quindi le indiscrezioni del Washington Post erano sbagliate).

Alexa diventa più intelligente

Panay ha comunicato che l’uso di Alexa è aumentato del 20% nel 2024 rispetto all’anno precedente. Dopo aver mostrato in video come gli utenti usano l’assistente oggi, il dirigente ex Microsoft ha illustrato le capacità della nuova Alexa che “comprende l’utente e esegue azioni“.

La versione aggiornata più acquistare biglietti, prenotare un tavolo al ristorante, controllare i dispositivi della smart home. Il suo nome è Alexa+. Può ricordare le conservazioni precedenti e i gusti personali dell’utente, comprendere il tono della voce e rispondere in maniera appropriata. La “wake word” è sempre Alexa, ma deve essere pronunciata solo all’inizio della conversazione.

L’assistente digitale è anche multimodale. Può analizzare il contenuto delle immagini catturate con la fotocamera degli Echo Show. Per questi ultimi sono disponibili nuovi widget sulla schermata home, tra cui quello che consente di controllare i dispositivi IoT nell’abitazione.

Alexa viene spesso utilizzata per la riproduzione musicale. Ora non serve più indicare il titolo del brano, ma è sufficiente una richiesta generica (ad esempio “quale canzone ha cantato Bradley Cooper con Lady Gaga?“) per avviare Shallow da Amazon Music. È possibile anche chiedere il punto esatto in cui viene cantata nel film A Star Is Born su Amazon Prime Video.

Mara Segal (responsabile di Alexa) ha successivamente mostrato altre capacità di Alexa+. Può analizzare qualsiasi documento e fornire risposte o eseguire azioni (ad esempio aggiungere appuntamenti al calendario) in base ai contenuti. Per i più piccoli (serve l’abbonamento Amazon Kids+) ci sono le funzionalità Explore e Stories with Alexa che consentono di fare domande e creare storie.

Un altro dirigente (Daniel Rausch) ha infine illustrato l’architettura di Alexa+. Il nuovo assistente accede ad Amazon Bedrock e sceglie il migliore modello per eseguire il compito, ovvero i modelli Nova proprietari o quelli di Anthropic. Le informazioni provengono da varie fonti, tra cui Associated Press, Reuters, TIME, USA TODAY e Politico. Alexa+ è anche un agente AI, quindi può eseguire compiti complessi in autonomia per conto dell’utente.

Alexa+ sarà accessibile tramite app e sito web. Il costo dell’abbonamento è 19,99 dollari/mese (gratis per gli abbonati Prime). L’accesso in anteprima è previsto a marzo per gli utenti statunitensi con Amazon Echo Show 8, 10, 15 e 21.