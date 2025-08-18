Windows 11 KB5063878: bug causa la perdita di dati

Ancora una volta ci sono problemi con gli aggiornamenti di Windows 11. Un utente ha segnalato che, dopo l’installazione dell’update cumulativo KB5063878, alcuni SSD e hard disk non sono più accessibili, quindi i dati sono persi per sempre. Microsoft ha intanto risolto altri bug relativi a Windows 11 24H2.

Spariscono SSD e dati da Windows 11

KB5063878 è un aggiornamento obbligatorio di Windows 11 24H2, quindi viene installato automaticamente quando l’utente clicca sul pulsante “Verifica disponibilità aggiornamenti” in Windows Update. Tra le novità ci sono l’arrivo di Recall in Europa, la nuova schermata nera per i crash e la funzionalità Quick Machine Recovery.

Purtroppo sono stati segnalati alcuni bug con determinate configurazioni hardware. Un utente giapponese ha scoperto che, in seguito all’installazione dell’update, spariscono SSD e hard disk. Il sistema operativo non li “vede” e non riesce a leggere le informazioni SMART. Il problema si verifica quando viene effettuata una scrittura di almeno 50 GB di dati con un utilizzo del disco superiore al 60%.

L’utente ipotizza che sia un problema di cache. C’è dunque l’elevata probabilità di perdere i dati (corruzione dei file). L’unità di storage viene nuovamente vista al successivo riavvio, ma il bug rimane. In base ai primi test sembra che siano interessati principalmente gli SSD con controller Phison. Quelli senza DRAM presentano malfunzionamenti anche durante la scrittura di pochi dati.

Al momento non c’è nessuna conferma ufficiale da parte di Microsoft. L’azienda di Redmond ha invece già risolto il bug, introdotto con l’aggiornamento KB5063878, che impediva l’installazione tramite WSUS (Windows Server Update Services).

Un altro bug è stato mitigato. È stato introdotto con l’aggiornamento KB5058499 del 28 maggio e impedisce l’installazione tramite WUSA (Windows Update Standalone Installer).