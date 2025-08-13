Windows 11 24H2 KB5063878: Recall in UE e nuovo BSoD

Microsoft ha annunciato la disponibilità dell’aggiornamento cumulativo KB5063878 per Windows 11 24H2. Include tutte le novità presenti nell’update KB5062660 di fine luglio, tra cui la funzionalità Recall per gli utenti europei e il nuovo Black Screen of Death (BSoD), oltre alle patch di sicurezza. Rilasciati anche gli aggiornamenti KB5063875 per Windows 11 23H/22H2 e KB5063709 per Windows 10 22H2.

Novità di Windows 11 24H2 KB5063878

L’aggiornamento KB5063878 è obbligatorio, quindi verrà installato automaticamente quando l’utente clicca su “Verifica disponibilità aggiornamenti” in Windows Update. Al termine la build di Windows 11 24H2 sarà 26100.4946. Le prime novità riguardano esclusivamente i Copilot+ PC.

Gli utenti europei potranno utilizzare Recall. La funzionalità deve essere attivata manualmente durante la configurazione iniziale al termine dell’installazione dell’aggiornamento o successivamente nelle impostazioni. Si può disattivare in qualsiasi momento o eliminare tutti gli snapshot.

Sono inoltre disponibili nuove azioni per Click to Do, tra cui la possibilità di creare una bozza in Word con Copilot dopo aver selezionato il testo in email o pagine web (ma serve l’abbonamento a Microsoft 365 Copilot). Il box di ricerca nelle Impostazioni è stato spostato al centro sui Copilot+ PC, in quanto è ora possibile sfruttare un agente AI per cercare un’opzione ed eseguire automaticamente l’azione correlata.

Due importanti novità sono disponibili per tutti i dispositivi. In caso di crash del sistema operativo viene mostrata una schermata nera invece della precedente blu, quindi l’acronimo BSoD significa ora Black Screen of Death. Un’altra utile funzionalità è Quick Recovery Machine.