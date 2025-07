Windows 11 24H2 KB5062660: Recall in Europa e agente AI

Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento opzionale KB5062660 per Windows 11 24H2. Include tutte le novità della build 26100.4762 disponibile nel canale Release Preview del programma Insider e la patch di emergenza distribuita il 13 luglio. Disponibili anche gli update facoltativi KB5062663 di Windows 11 23H2/22H2 e KB5062649 di Windows 10 22H2.

Recall in Europa e altre novità

L’aggiornamento KB5062660 di Windows 11 24H2 non viene installato automaticamente tramite Windows Update, in quanto non include le patch di sicurezza (che verranno aggiunte il 12 agosto). Al termine dell’installazione la build del sistema operativo diventerà 26100.4770. Molte novità riguardano i Copilot+ PC. L’elenco completo è disponibile in questo post di Microsoft.

Recall arriva finalmente in Europa con l’opzione per condividere gli snapshot. Durante la configurazione iniziale viene mostrato un codice da utilizzare per decifrare gli snapshot con Windows Hello. Possono quindi essere condivisi con le app di terze parti. In tutto il mondo è invece possibile resettare Recall e cancellare tutti i dati.

Sono inoltre disponibili quattro nuove azioni per Click to Do. Gli utenti possono usare le esercitazioni per la corretta pronuncia del testo selezionato e modificare dimensione del testo, spaziatura e tipo di carattere, ascoltare la lettura a voce alta e dividere le parole in sillabe, utilizzando l’app Reading Coach disponibile sul Microsoft Store.

Selezionando il testo in email o pagine web è possibile creare una bozza in Word (serve l’abbonamento a Microsoft 365 Copilot), mentre selezionando un indirizzo email è possibile inviare un messaggio o pianificare una riunione con Teams. Altre due novità per Copilot+ PC sono disponibili in Impostazioni.

Invece di cercare un’impostazione ed eseguire l’azione è possibile chiedere il supporto ad un agente AI (al momento solo su Copilot+ PC con processori Snapdragon). Digitando ad esempio “il puntatore del mouse è troppo piccolo” nel box di ricerca verrà mostrata la relativa impostazione e, dopo aver concesso l’autorizzazione, l’agente AI cambierà la dimensione del puntatore. La casella di ricerca è stata spostata al centro sui Copilot+ PC.

Per quanto riguarda la gestione dei problemi software che causano il crash del sistema operativo sono state introdotte due novità di rilievo, ovvero la funzionalità Quick Machine Recovery e la schermata nera della morte (Black Screen of Death). Microsoft ha infine risolto il bug che causava l’errata visualizzazione di un errore relativo al Windows Firewall.

Gli aggiornamenti opzionali KB5062663 di Windows 11 23H2/22H2 e KB5062649 di Windows 10 22H2 includono solo bug fix. In caso di errori durante il download è possibile scaricare i file dal Microsoft Update Catalog.