Windows 11 24H2: bug vari e patch di emergenza

Per l’ennesima volta ci sono problemi con gli aggiornamenti di Windows 11. Diversi utenti hanno segnalato l’impossibilità di installare l’update KB5062553 per la versione 24H2 distribuito l’8 luglio. Un altro bug sembrava risolto, invece è ancora presente. Microsoft ha inoltre rilasciato una patch di emergenza che riguarda le macchine virtuali Azure.

Bug di installazione e soluzione

L’aggiornamento KB5062553 di Windows 11 24H2 include molte novità, tra cui l’opzione per ridurre le dimensioni delle icone nella barra delle applicazioni e la scelta del browser predefinito per l’apertura di file e link. Queste novità non sono però visibili agli utenti che hanno cercato inutilmente di installare l’aggiornamento tramite Windows Update.

Un utente ha segnalato la comparsa del messaggio di errore 0x80073712, mentre un altro ha comunicato che la procedura di installazione si ferma al 95%. Windows Latest ha invece notato che, in alcuni casi, l’installazione viene completata, ma viene ripristinato lo stato precedente dopo il successivo riavvio. Altri criptici errori sono 0x80071a2d, 0x8007371b e 0x800f0991.

Microsoft non conferma questo tipo di problema in quanto sono casi isolati. Fortunatamente esiste una soluzione quasi sempre efficace. Gli utenti devono installare manualmente prima il Service Stack Update KB5063666 e quindi la patch KB5062553. Entrambi i file sono disponibili sul Microsoft Update Catalog. L’unica accortezza è scaricare la versione giusta (x64 per chip AMD/Intel, arm64 per chip Arm). In alternativa è possibile effettuare un upgrade in-place con il Media Creation Tool.

L’aggiornamento KB5062553 doveva risolvere un bug relativo al falso errore del Windows Firewall. Non solo non è stato risolto, ma il bug è apparso su un numero maggiore di PC.

Infine, l’update KB5062553 ha introdotto un bug che impedisce l’avvio delle macchine virtuali Azure, quando è attiva la protezione Virtualization-Based Security. Microsoft ha rilasciato la patch di emergenza (out-of-band) KB5064489 che risolve il problema (sostituisce KB5062553). Deve essere scaricata dal Microsoft Update Catalog.